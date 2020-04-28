"Крупная денежная афера": астролог назвал вероятную жертву

Овны могут стать жертвой крупной аферы, предупредил астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс предупредил, что во второй половине мая один из огненных знаков Зодиака – Овен – может стать жертвой крупной денежной аферы.

У Овнов могут разрушиться деловые отношения с партнерами, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что начало мая для Овнов будет благоприятным – им светят приятные повороты судьбы, которые могут их вывести на более выгодное место, возможно появление новых источников дохода.

"…А вот во второй половине месяца Овнам перестанет фартить. Они, как правило, очень любят рисковать, но в этот период любые риски будут неоправданными… во второй половине мая они могут стать жертвой крупной денежной аферы…", – отметил астролог.

Ранее сообщалось, что в мае Овны могут осуществить свои мечты, им светит повышение. Также прогнозировалось, что Овны могут получить крупную прибыль.