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"Прилично обогатятся": астрологи назвали везунчиков второй половины мая

15 мая 2020, 11:10

Одному знаку Зодиака светит везение на всех фронтах.

Астрологи спрогнозировали, что в мае Тельцы могут прилично обогатиться – Гороскоп на май 2020 года
В мае Тельцы могут прилично обогатиться, спрогнозировали астрологи / УНИАН

Во второй половине мая везунчиками будут три знака Зодиака – Tелец, Рак и Козерог, Тельцы могут стать любимчиками судьбы.

Тельцам спрогнозировано везение на всех фронтах, сообщает SlovoFraza со ссылкой на прогноз астрологов.

По его данным, Тельцы могут быстро получить желанный пост и прилично обогатиться, главное – ставить цели и двигаться вперед.

Ракам спрогнозировали новые выгодные возможности, которые необходимо увидеть. Ракам светит карьерный рост, увеличение заплаты и новые источники дохода. Астрологи посоветовали им прислушиваться к себе.

Козероги могут достичь того, о чем мечтали – подъем по карьерной лестнице, высокое материальное положение и стабильность.

Читайте такжеЛучшая совместимость знаков Зодиака: какие пары самые крепкиеАстрологи добавили, что в доме Козерогов поселится удача, когда представители этого знака сами захотят изменить обстановку – избавятся от скрытых паразитов, манипуляторов и станут более дипломатичными.

Ранее сообщалось, что во второй половине мая Водолеи могут получить роскошный шанс. Астрологи отметили, что для Водолеев все двери будут открыты, и нужно будет только выбрать, в какую постучаться.

Гороскоп 2020 Зодиак
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