"Крупная прибыль и повышение": кого в мае будет сопровождать удача

В мае три знака Зодиака могут осуществить свои мечты / Reuters

Гороскоп на май 2020 года очень позитивный для Овнов, Близнецов и Дев, представители этих знаков Зодиака могут воплотить в жизнь мечты.

Для Овнов май может состоять из сплошных приключений, им светит повышение, сообщает SlovoFraza.

По данным издания, этот знак будет сопровождать удача, и они могут получить крупную прибыль.

Пожелания Близнецов могут исполняться, если они будут искренне верить в задуманное и двигаться в сторону реализации желаний. Близнецам будет помогать Вселенная, она будет устранять преграды на их пути. Новое дело может принести популярность.

Девам можно делать мечты целями. Можно воплотить в жизнь даже сложнейшие проекты. В мае Девы могут достичь карьерного роста и материальной стабильности, есть шанс развить свое дело.

Ранее астролог Марина Скади предупредила, что до 26 апреля Овны будут одними из "бедолаг". Эксперт спрогнозировала, что Овнам грозит аврал на работе, из-за которого может разболеться голова.