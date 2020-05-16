Гороскоп на вторую половину мая: когда планировать поездки и серьезные покупки

В мае крайняя благоприятная дата для поездок – 27 число, поделился астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на вторую половину мая и спрогнозировал, что крайняя благоприятная дата для поездок – 27 число.

Крупные покупки лучше делать с 28 по 31 мая – это благоприятное время для приобретения недвижимости, рассказал Росс Главреду.

По словам собеседника, также в конце мая можно проводить ремонт.

Астролог добавил, что с 22 по 27 мая будет период серьезных реорганизаций, в это время можно пересмотреть дела, в частности, направления или приоритеты бизнеса.

"С 13 по 27 мая… сложится лучшее время для поездок, перемещений. Потому я бы советовал перенести поездки с майских на период 13-27 мая", – сказал собеседник.

Ранее астрологи спрогнозировали, что во второй половине мая везунчиками будут Тельцы, Раки и Козероги. Эксперты подчеркнули, что Тельцы могут прилично обогатиться.