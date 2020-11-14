Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы

Представительницам трех знаков Зодиака посчастливится, узнали астрологи.
Астрологи составили гороскоп на неделю для женщин – с 16 по 22 ноября. В прогнозе говорится, что неделя будет особо удачной для представительниц трех знаков Зодиака – Дева, Козерог и Водолей.
Девам светит улыбка удачи, Козерогам – достижения в личной жизни, а Водолеям – обретение любви, пишет slovofraza.com.
В прогнозе отмечается, что Девы могут отпугнуть удачу спешкой.
Астропрогноз на 16-22 ноября для женщин – что ожидает счастливиц
- Гороскоп на неделю для Девы-женщины
Откажитесь от спешки, чтобы не спугнуть удачу. Если хотите избежать работы над ошибками – не принимайте решения слушком быстро. Первая половина недели подходит для решения бытовых вопросов, а с четверга можно браться за важные деловые вопросы.
- Гороскоп на неделю – женщина Козерог
Откажитесь от сопротивления переменам – многие из их могут сделать вашу жизнь лучше. Чтобы преуспеть на любовном фронте и справиться с запланированными делами, понадобится смелость и умение подстраиваться под обстоятельства.
- Гороскоп на неделю для женщины-Водолея
Можно браться за выстраивание отношений с теми, кто рядом. Можно познакомиться с новыми людьми и попрощаться с теми, кто мешает счастью. Что найти любовь, понадобится умение располагать к себе людей.