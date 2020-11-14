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Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы

14 ноября 2020, 03:43

Представительницам трех знаков Зодиака посчастливится, узнали астрологи.

Астрологи выяснили, что счастливицами новой недели будут Девы, Козероги и Водолеи – Гороскоп на неделю
Счастливицами новой недели будут Девы, Козероги и Водолеи, выяснили астрологи / Reuters

Астрологи составили гороскоп на неделю для женщин – с 16 по 22 ноября. В прогнозе говорится, что неделя будет особо удачной для представительниц трех знаков Зодиака – Дева, Козерог и Водолей.

Девам светит улыбка удачи, Козерогам – достижения в личной жизни, а Водолеям – обретение любви, пишет slovofraza.com.

В прогнозе отмечается, что Девы могут отпугнуть удачу спешкой.

Астропрогноз на 16-22 ноября для женщин – что ожидает счастливиц

  • Гороскоп на неделю для Девы-женщины

Откажитесь от спешки, чтобы не спугнуть удачу. Если хотите избежать работы над ошибками – не принимайте решения слушком быстро. Первая половина недели подходит для решения бытовых вопросов, а с четверга можно браться за важные деловые вопросы.

  • Гороскоп на неделю – женщина Козерог

Откажитесь от сопротивления переменам – многие из их могут сделать вашу жизнь лучше. Чтобы преуспеть на любовном фронте и справиться с запланированными делами, понадобится смелость и умение подстраиваться под обстоятельства.

  • Гороскоп на неделю для женщины-Водолея

Можно браться за выстраивание отношений с теми, кто рядом. Можно познакомиться с новыми людьми и попрощаться с теми, кто мешает счастью. Что найти любовь, понадобится умение располагать к себе людей.

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