"Плетение интриг и отравления": каким знакам Зодиака грозят проблемы

На этой неделе проблемы грозят Овнам и Рыбам / Reuters

Астрологи составили гороскоп на неделю, 13-19 июля, в этот период лузерами могут оказаться два знака Зодиака – Овен и Рыбы.

Рыбам стоит быть осторожными и аккуратными, возможно, кто-то плетет вокруг них интриги, пишет Факты.

По данным издания, Овнам грозят пищевые отравления, поэтому стоит тщательно проверять качество продуктов.

Рыбам не стоит никому рассказывать о своих намерениях и планах. Возможны разногласия с любимым человеком.

"…Вероятнее всего, обстоятельства часто будут складываться не в вашу пользу. Постарайтесь занять выжидательную позицию и найти все же нужный момент для решения животрепещущего для вас вопроса", – посоветовали Овнам.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на июль 2020 для всех знаков Зодиака. Эксперт спрогнозировал, что для Овнов месяц сложится блестяще, а Рыбы могут обзавестись очень хорошей протекцией.