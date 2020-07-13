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"Плетение интриг и отравления": каким знакам Зодиака грозят проблемы

Одному знаку Зодиака посоветовали быть осторожным.

13 июля 2020, 15:45
Овнам и Рыбам на этой неделе грозят проблемы – Гороскоп на неделю
На этой неделе проблемы грозят Овнам и Рыбам / Reuters

Астрологи составили гороскоп на неделю, 13-19 июля, в этот период лузерами могут оказаться два знака Зодиака – Овен и Рыбы.

Рыбам стоит быть осторожными и аккуратными, возможно, кто-то плетет вокруг них интриги, пишет Факты.

По данным издания, Овнам грозят пищевые отравления, поэтому стоит тщательно проверять качество продуктов.

Рыбам не стоит никому рассказывать о своих намерениях и планах. Возможны разногласия с любимым человеком.

"…Вероятнее всего, обстоятельства часто будут складываться не в вашу пользу. Постарайтесь занять выжидательную позицию и найти все же нужный момент для решения животрепещущего для вас вопроса", – посоветовали Овнам.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на июль 2020 для всех знаков Зодиака. Эксперт спрогнозировал, что для Овнов месяц сложится блестяще, а Рыбы могут обзавестись очень хорошей протекцией.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака гороскоп Овен гороскоп Рыбы
Сейчас вы просматриваете новость «"Плетение интриг и отравления": каким знакам Зодиака грозят проблемы». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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