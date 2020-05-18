УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Астролог сказала, кого ждет финансовый успех

18 мая 2020, 00:26

Козероги могут извлечь пользу практически из любой ситуации, поделилась эксперт.

Астролог спрогнозировала, что финансовый успех светит Водолеям – Гороскоп на неделю
Финансовый успех светит Водолеям, спрогнозировала астролог / УНИАН

Астролог Марина Скади составила гороскоп на неделю – с 18 по 24 мая, позитивные события спрогнозированы Козерогам, Стрельцам и Водолеям.

Козероги могут получить новые перспективы через старые связи, Стрельцы – сильно влиять на окружающих, а Водолеям светит финансовый успех, рассказала эксперт УНИАН.

По словам собеседницы, на этой недели Козероги практически из любой ситуации могут извлечь пользу. 

"В этот период успешны такие виды деятельности, как литературное творчество или ораторские проекты. Благодаря встречам и общению со старыми друзьями и коллегами, происходят судьбоносные знакомства", – добавила Скади.

Эксперт поделилась, что Стрельцы смогут добиваться сотрудничества окружающих, для них наступило хорошее время для переговоров и решительных действий в решении юридических вопросов.

Читайте также"Тайный враг": назван знак смерти для ТельцаСкади подчеркнула, что Водолеи могут добиться финансового успеха, если их профессиональная деятельность будет ориентирована на давнее партнерство. Водолеи также могут очень выгодно купить то, о чем давно мечтали.

Ранее астрологи спрогнозировали, что во второй половине мая Стрелец, Овен и Рак могут обрести любовь. В прогнозе говорилось, что Стрельцам светит встреча с потрясающей личностью.

Марина Скади Гороскоп 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Астролог сказала, кого ждет финансовый успех». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:49
Юпитер озадачил NASA: астрономы показали странное фото планеты-гиганта
00:26
Астролог сказала, кого ждет финансовый успех
00:13
Уникальный случай: в России младенец родился с Covid-19
17 мая, воскресенье
23:56
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 17 мая Видео
23:38
"Нужно переболеть": врач ошарашил печальными перспективами коронавируса
23:09
Ставка и огромные доплаты: врачей "ЛНР" хотят переманить в Москву
22:38
Джемилев откровенно рассказал о "подвигах" Путина в Крыму
22:21
Киеву спрогнозировали один сухой день: названа дата Фото
22:11
В Минздраве обнародовали статистику по ВИЧ и СПИДу с начала года
22:03
Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака: вещие сны, вознаграждение и испытания Видео
21:40
Психолог объяснила, где начинаются измены Видео
21:35
Выяснилось, как будут пересекать КПВВ жители оккупированного Луганска
21:09
Дело МН17: в МИД Украины поведали, когда ждать громких приговоров
20:45
"Тайный враг": назван знак смерти для Тельца
20:24
"Провокаторов уволить": Кадыров сделал резкий выпад в адрес врачей
19:55
США неожиданно расщедрились и захотели помочь Путину
19:20
Комаровский признался, смог ли разбогатеть во время карантина Видео
18:51
На Киевщине трагически погибли трое молодых людей
18:27
В Минздраве выдали правду о резком повышении тарифов
17:55
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Киеве
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять