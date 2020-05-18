Астролог сказала, кого ждет финансовый успех

Финансовый успех светит Водолеям, спрогнозировала астролог / УНИАН

Астролог Марина Скади составила гороскоп на неделю – с 18 по 24 мая, позитивные события спрогнозированы Козерогам, Стрельцам и Водолеям.

Козероги могут получить новые перспективы через старые связи, Стрельцы – сильно влиять на окружающих, а Водолеям светит финансовый успех, рассказала эксперт УНИАН.

По словам собеседницы, на этой недели Козероги практически из любой ситуации могут извлечь пользу.

"В этот период успешны такие виды деятельности, как литературное творчество или ораторские проекты. Благодаря встречам и общению со старыми друзьями и коллегами, происходят судьбоносные знакомства", – добавила Скади.

Эксперт поделилась, что Стрельцы смогут добиваться сотрудничества окружающих, для них наступило хорошее время для переговоров и решительных действий в решении юридических вопросов.

Читайте также"Тайный враг": назван знак смерти для ТельцаСкади подчеркнула, что Водолеи могут добиться финансового успеха, если их профессиональная деятельность будет ориентирована на давнее партнерство. Водолеи также могут очень выгодно купить то, о чем давно мечтали.

Ранее астрологи спрогнозировали, что во второй половине мая Стрелец, Овен и Рак могут обрести любовь. В прогнозе говорилось, что Стрельцам светит встреча с потрясающей личностью.