Гороскоп на неделю: назван счастливчик по знаку Зодиака

На следующей неделе посчастливится земному знаку Зодиака, поделились эксперты.
Астрологи составили гороскоп на неделю – с 9 по 15 ноября, и отметили, что знаку Зодиака Дева светит большая удача.
Удача может улыбнуться творческим Девам, которые вынуждены постоянно придумывать что-то новое, пишет slovofraza.com.
Эксперты подчеркнули, что до 12 ноября представителям этого знака будет проще принимать решения.
Астрологи добавили, что в жизни Дев благоприятная энергетика планет пойдет на спад вечером 12 числа.
"…Конец недели астрологи рекомендуют Девам провести в отдыхе и релаксации. Не стоит браться за сложные проекты и давать окружающим обещания, которые не получится сдержать", – отмечается в астропрогнозе.
- Ранее астролог Влад Росс предупредил, что в ноябре 2020 года Девы будут одними из лузеров среди знаков Зодиака.
- Эксперт предупредил, что Девам грозит очень сложная ситуация в финансовом плане. Росс добавил, что людям, рожденным под этим знаком, не стоит менять работу.
Знак Зодиака Дева
Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Дева – один из трех земных знаков. Девами считаются люди, рожденные в период с 23 августа по 22 сентября.