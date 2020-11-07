Гороскоп на неделю: назван счастливчик по знаку Зодиака

Творческим Девам спрогнозирована большая удача / Анастасия Олейникова для Главреда

Астрологи составили гороскоп на неделю – с 9 по 15 ноября, и отметили, что знаку Зодиака Дева светит большая удача.

Удача может улыбнуться творческим Девам, которые вынуждены постоянно придумывать что-то новое, пишет slovofraza.com.

Эксперты подчеркнули, что до 12 ноября представителям этого знака будет проще принимать решения.

Астрологи добавили, что в жизни Дев благоприятная энергетика планет пойдет на спад вечером 12 числа.

"…Конец недели астрологи рекомендуют Девам провести в отдыхе и релаксации. Не стоит браться за сложные проекты и давать окружающим обещания, которые не получится сдержать", – отмечается в астропрогнозе.

Ранее астролог Влад Росс предупредил, что в ноябре 2020 года Девы будут одними из лузеров среди знаков Зодиака.

Эксперт предупредил, что Девам грозит очень сложная ситуация в финансовом плане. Росс добавил, что людям, рожденным под этим знаком, не стоит менять работу.