"Крупные денежные вливания и вознаграждение": названы счастливчики недели по знаку Зодиака

На этой неделе счастливчиками могут оказаться Стрельцы и Скорпионы / Reuters

В гороскопе на неделю, 13-19 июля, говорится, что везунчиками могут быть два знака Зодиака – Скорпион и Стрелец.

Скорпионам светят крупные денежные поступления, их дела могут пойти довольно успешно, сообщает Факты.

В прогнозе говорится, что старания и усилия Стрельцов могут быть вознаграждены по достоинству. Также представители этого знака могут сделать выгодную покупку для семьи.

"…Многие представители знака будут пользоваться успехом у лиц противоположного пола, так что не упустите свой шанс завести романтическое знакомство", – спрогнозировали Скорпионам.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на июль 2020. Эксперт говорил, что Скорпионам можно открывать новый бизнес, а у Стрельцов могут появиться плодотворные взаимосвязи.