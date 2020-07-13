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"Крупные денежные вливания и вознаграждение": названы счастливчики недели по знаку Зодиака

Представители одного знака Зодиака могут сделать выгодную покупку.

13 июля 2020, 16:20
На этой неделе счастливчиками могут оказаться два знака Зодиака – Гороскоп на неделю
На этой неделе счастливчиками могут оказаться Стрельцы и Скорпионы / Reuters

В гороскопе на неделю, 13-19 июля, говорится, что везунчиками могут быть два знака Зодиака – Скорпион и Стрелец.

Скорпионам светят крупные денежные поступления, их дела могут пойти довольно успешно, сообщает Факты.

В прогнозе говорится, что старания и усилия Стрельцов могут быть вознаграждены по достоинству. Также представители этого знака могут сделать выгодную покупку для семьи.

"…Многие представители знака будут пользоваться успехом у лиц противоположного пола, так что не упустите свой шанс завести романтическое знакомство", – спрогнозировали Скорпионам.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на июль 2020. Эксперт говорил, что Скорпионам можно открывать новый бизнес, а у Стрельцов могут появиться плодотворные взаимосвязи.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
Сейчас вы просматриваете новость «"Крупные денежные вливания и вознаграждение": названы счастливчики недели по знаку Зодиака». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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