"Головокружительный роман и новое дело": названы везунчики недели по знаку Зодиака

Стрельцам спрогнозирован головокружительный роман / Reuters

На этой неделе, с 22 по 28 июня, везунчиками могут быть четыре знака Зодиака – Овен, Близнецы, Рак и Стрелец.

Некоторым Стрельцам светит головокружительный роман, а Овны могут получить шанс открыть новое дело, и этим шансом желательно воспользоваться как можно быстрее, пишут Факты.

По данным издания, Стрельцы также могут получить заманчивое предложение.

Близнецы могут найти дополнительный источник дохода и реализовать свои идеи.

Некоторым одиноким Ракам светит судьбоносная встреча. Чтобы не отпугнуть возможную вторую половинку, не говорите лишнего.

Ранее Астролог Марина Скади составила гороскоп на 22-28 июня. Эксперт говорила, что Стрельцам грозят конфликты, вынужденная разлука и отказ от устаревших деловых отношений.