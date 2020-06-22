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"Головокружительный роман и новое дело": названы везунчики недели по знаку Зодиака

Одному знаку Зодиака могут сделать заманчивое предложение.

22 июня 2020, 12:34
Ряду знаков Зодиака спрогнозированы позитивные изменения – Гороскоп на неделю
Стрельцам спрогнозирован головокружительный роман / Reuters

На этой неделе, с 22 по 28 июня, везунчиками могут быть четыре знака Зодиака – Овен, Близнецы, Рак и Стрелец.

Некоторым Стрельцам светит головокружительный роман, а Овны могут получить шанс открыть новое дело, и этим шансом желательно воспользоваться как можно быстрее, пишут Факты.

По данным издания, Стрельцы также могут получить заманчивое предложение.

Близнецы могут найти дополнительный источник дохода и реализовать свои идеи.

Некоторым одиноким Ракам светит судьбоносная встреча. Чтобы не отпугнуть возможную вторую половинку, не говорите лишнего.

Ранее Астролог Марина Скади составила гороскоп на 22-28 июня. Эксперт говорила, что Стрельцам грозят конфликты, вынужденная разлука и отказ от устаревших деловых отношений.

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