Гороскоп на ноябрь 2020: астролог сказал, кому ждать большого фарта

Во второй половине месяца огненному знаку Зодиака будет везти, спрогнозировал эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп для Овна на ноябрь 2020 года и подчеркнул, что во второй половине месяца представителям этого знака Зодиака светят новые возможности и большой фарт.
В материальном плане, в сфере карьеры и коммерции Овнам будет везти после 15 ноября, поделился эксперт прогнозом с Главредом.
По его словам, людям, рожденным под этим знаком, можно смело поддаваться азарту, например, сделать ставки на скачках и получить выигрыш.
"…во второй половине месяца представителей этого знака может ждать большой фарт, новые возможности, а также наметятся хорошие тенденции. Овну можно рисковать, что-то начинать или открывать, строить масштабные планы", – сказал астролог.
Росс предупредил, что в первой половине ноября Овнам могут разбить сердце, возможны сложности в общении, можно вытащить наружу весь негатив из прошлого.
- Напомним, Влад Росс прогнозировал, что в ноябре этого года среди знаков Зодиака больше всех будет фартить Скорпионам.
- Астролог говорил, что представителям этого знака Зодиака светит несказанный фарт в партнерских взаимосвязях и в личной жизни.
Знак Зодиака Овен
Всего есть 12 знаков Зодиака. Овен – один из трех огненных знаков. Овнами считаются люди, рожденные в период с 21 марта по 20 апреля.