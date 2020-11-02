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Гороскоп на ноябрь 2020: астролог сказал, кому ждать большого фарта

2 ноября 2020, 05:23

Во второй половине месяца огненному знаку Зодиака будет везти, спрогнозировал эксперт.

Астролог сказал, что Овнам во второй половине ноября светит большой фарт – Гороскоп на ноябрь 2020 Овен
Овнам во второй половине ноября светит большой фарт, сказал астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп для Овна на ноябрь 2020 года и подчеркнул, что во второй половине месяца представителям этого знака Зодиака светят новые возможности и большой фарт.

В материальном плане, в сфере карьеры и коммерции Овнам будет везти после 15 ноября, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

По его словам, людям, рожденным под этим знаком, можно смело поддаваться азарту, например, сделать ставки на скачках и получить выигрыш.

"…во второй половине месяца представителей этого знака может ждать большой фарт, новые возможности, а также наметятся хорошие тенденции. Овну можно рисковать, что-то начинать или открывать, строить масштабные планы", – сказал астролог.

Росс предупредил, что в первой половине ноября Овнам могут разбить сердце, возможны сложности в общении, можно вытащить наружу весь негатив из прошлого.

Знак Зодиака Овен

Всего есть 12 знаков Зодиака. Овен – один из трех огненных знаков. Овнами считаются люди, рожденные в период с 21 марта по 20 апреля.

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