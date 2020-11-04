Гороскоп на ноябрь 2020 года: астролог посоветовал, чем заняться

В ноябре можно поработать над ошибками, допущенными в прошлом, поделился эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2020 для всех знаков Зодиака и отметил, что месяц благоприятен для отдыха, самоочищения, а также избавления от хлама.
Самый благоприятный период для поездок – 22-26 ноября, в это время можно отправиться в горы или в санаторий, поделился эксперт прогнозом с Главредом.
Собеседник добавил, что в ноябре стоит закончить старые дела, проанализировать прошлое, сделать выводы и поработать над ошибками.
"…в ноябре благоприятно отдыхать, избегать любых серьезных дел, требующих развития, особенно в первой половине месяца; …избавляться от хлама в прямом и переносном смысле; самоочищаться и садиться на диету…", – посоветовал астролог.
- Ранее Влад Росс предупреждал, что в ноябре с 1 по 6 число возможны масштабные ДТП и несчастные случаи.
- Астролог также спрогнозировал, что в конце месяца – с 28 по 30 число – будет самый критический и катастрофический период. Эксперт добавил, что в это время могут произойти техногенные катастрофы.
Автор: Екатерина Присяжнюк