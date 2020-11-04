Гороскоп на ноябрь 2020 года: астролог посоветовал, чем заняться

В ноябре будет благоприятный период для поездок, поделился Влад Росс / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2020 для всех знаков Зодиака и отметил, что месяц благоприятен для отдыха, самоочищения, а также избавления от хлама.

Самый благоприятный период для поездок – 22-26 ноября, в это время можно отправиться в горы или в санаторий, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник добавил, что в ноябре стоит закончить старые дела, проанализировать прошлое, сделать выводы и поработать над ошибками.

"…в ноябре благоприятно отдыхать, избегать любых серьезных дел, требующих развития, особенно в первой половине месяца; …избавляться от хлама в прямом и переносном смысле; самоочищаться и садиться на диету…", – посоветовал астролог.