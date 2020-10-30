Гороскоп на ноябрь 2020: одному знаку Зодиака сулят несказанный фарт

Скорпиона в ноябре спрогнозирован несказанный фарт, поделился астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил для всех знаков Зодиака гороскоп на ноябрь 2020 и отметил, что самая благоприятная ситуация сложится для Скорпиона.

Скорпионам светит несказанный фарт в личной жизни и в партнерских взаимосвязях, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник посоветовал представителям этого знака Зодиака, несмотря на карантин из-за коронавируса COVID-19, продвигать себя в обществе, искать новые знакомства, устраивать светские рауты.

"…Деньги в этом месяце могут внезапно посыпаться Скорпиону на голову из совершенно неожиданных источников. Особенно подобных приятных денежных сюрпризов следует ожидать от новых взаимосвязей и нового партнерства…", – сказал астролог.

Ранее астрологи составили гороскоп для Скорпиона на ноябрь этого года. Эксперты поделились, что людей, рожденных под этим знаком, будет защищать ангел-хранитель.

Эксперты подчеркнули, что Скорпионы получат мощнейшую энергетическую защиту от "дурного глаза".