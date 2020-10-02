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Гороскоп на октябрь 2020: кому светит глобальное везение

2 октября 2020, 05:23

Представителям одного знака Зодиака будет фартить в карьере, поделился астролог.

Росс спрогнозировал, что Козерогам в октябре светит глобальное везение – Гороскоп октябрь 2020
В октябре глобальное везение светит Козерогам, спрогнозировал Влад Росс / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 для Козерогов и отметил, что представителям этого знака Зодиака будет фартить.

У Козерогов, которые родились в январе, будет глобальное везение, поделился эксперт с Главредом.

По словам собеседника, Козерогам будет фартить в воплощении в жизнь бизнес-проектов и старых замыслов, все будет удаваться в карьерной сфере.

"Козерог с людьми из прошлого именно в октябре сумеет "замутить" большой и перспективный бизнес. Для Козерога этот месяц будет хорош для взлета на политической арене, а также в финансовой сфере", – сказал эксперт.

Росс добавил, что представителям этого знака светит удача в делах, связанных с иностранцами и изучением иностранных языков.Читайте такжеПолнолуние в октябре 2020: точное время, и кому быть начеку

  • Справка. Всего есть 12 знаков Зодиака. Козерог – это один из трех земных знаков.
  • Козерогами считаются люди, которые родились в период с 22 декабря по 20 января.

Влад Росс гороскоп на октябрь гороскоп Козерог
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