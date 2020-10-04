УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на первую половину октября: кому грозит "непруха"

4 октября 2020, 05:05

Воздушному знаку Зодиака сулят неприятные приключения, поделился Росс.

Астролог поделился, что в первой половине октября Близнецам грозит непруха – Гороскоп октябрь 2020
В первой половине октября Близнецам грозит "непруха", поделился астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 года и предупредил, что в первой половине месяца "непруха" грозит знаку Зодиака Близнецы.

На протяжении первой половины октября Близнецы могут столкнуться с неприятными приключениями, рассказал эксперт Главреду.

По словам эксперта, Близнецам грозят неудачные поездки, несчастные случаи, очень вероятны аварии.

"Первая половина месяца будет не очень благоприятна для Близнецов, потому что очень вероятны ДТП, несчастные случаи… Возможны неприятности с братьями и сестрами. Также Близнецам не стоит делать покупки в это время", – поделился собеседник.

Справка. В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Близнецы – один из трех воздушных знаков Зодиака. Близнецами считают людей, которые родились с 22 мая по 21 июня.

гороскоп Близнецы Влад Росс гороскоп на октябрь
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на первую половину октября: кому грозит "непруха"». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:05
Гороскоп на первую половину октября: кому грозит "непруха"
04:30
Война за Карабах: экс-глава МИД Украины объяснил, кто станет настоящим победителем Видео
04:06
Эпидемия обойдется дороже, чем локдаун - врач Видео
03:40
Врач назвал реальные сроки появления вакцины от Covid-19 Видео
03:24
Волшебный синий маникюр стал новым трендом осени - фото Фото
03:10
Мощные пожары на Луганщине: число жертв возросло Видео
02:50
У Зеленского рассказали о плане по Донбассу и назвали главное условие Видео
02:43
Дочь Брюса Уиллиса показала грудь
02:32
Эксперт объяснил, почему Германия не отпустит Северный поток–2 Видео
02:01
В Тбилиси опровергли слухи о том, что в Азербайджан через Грузию перемещаются боевики из Сирии Видео
01:30
Отравление Навального: российский эксперт объяснил провал исполнителей Видео
01:03
РФ присоединилась к санкциям Лукашенко против Евросоюза Видео
00:45
МИД Германии отказал посольству России в консульском доступе к Навальному Видео
00:19
Поздравления с Днем учителя – короткие и прикольные, тексты и картинки
03 октября, суббота
23:57
Коронавирус у Трампа: президент США рассказал о лечении от COVID-19 Видео
23:43
Ввод миротворцев РФ в Нагорный Карабах: у Путина назвали главные условия Видео
23:20
Вмешательство в войну за Карабах: эксперт объяснил, что остановило Анкару Видео
22:48
Скандал с назначением Фокина в ТКГ: у Зеленского расставили точки над "і" Видео
22:38
Алиев рассказал, сколько сел в Нагорном Карабахе уже контролирует Баку Видео
22:37
Ряду областей Украины в воскресенье грозит удар стихии – синоптик Видео
22:23
Гороскоп на 4 октября для всех: новое место и влиятельный покровитель Видео
21:52
Война за Нагорный Карабах: Пашинян резко ответил на обвинения Алиева Видео
21:51
Армения не исключила возможности ввода миротворцев России в Нагорный Карабах Видео
21:48
Больного Трампа срочно подключили к кислороду: опубликованы неожиданные кадры Видео
21:45
Маскарад 2020 смотреть онлайн полный выпуск 3 октября Видео
21:02
В армии Азербайджана назвали главную цель в Нагорном Карабахе Видео
20:45
"Готовит муньку": Рудова разделась на откровенном фото
20:30
Премьеру Форсаж 9 перенесли из-за коронавируса в США
19:54
"Серьезное беспокойство": появились тревожные данные о лечении Трампа от COVID-19 Видео
19:49
Премьеру Джейсма Бонда отложили второй раз
19:40
"Россия убила человека": самосожжение Славиной спровоцировало протесты Фото Видео
19:40
Азербайджан отвоевал еще один населенный пункт в Карабахе: Алиев сделал заявление Видео
19:26
Война за Нагорный Карабах: эксперт спрогнозировал победителя битвы Еревана и Баку Видео
19:15
Президент Warner Bros высказался о Джоан Роулинг
19:02
Алиев назвал условие мирных переговоров с Арменией Видео
18:58
Анкара резко ответила Еревану и выдвинула новое обвинение Видео
18:23
"Клоунада продолжается": на белорусском госТВ "переименовали" Украину Видео
18:03
Против Харви Вайнштейна выдвинули 6 новых обвинений
18:01
Алиев рассказал детали переговоров с Пашиняном по Нагорному Карабаху Видео
17:55
ОМОН пошел в атаку на митингующих: что происходит на акциях протеста в Беларуси Видео
17:39
Холостяк 2020 Россия - Тимати стал героем романтического шоу на ТНТ
17:28
В России Славину "записали" в сектанты Видео
17:26
Пашинян выдвинул громкое обвинение Анкаре из-за Нагорного Карабаха Видео
17:04
Экологическая катастрофа на Камчатке: СМИ назвали причину происшествия Видео
16:07
Covid-19 у Трампа: где лечат президента США, и что посоветовал Назарбаев Видео
16:04
Пашинян назвал главное условие начала переговоров с Азербайджаном по Нагорному Карабаху Видео
15:49
Порошенко госпитализировали в одну из клиник Киева Видео
15:23
Война в Нагорном Карабахе: Иран сделал предупреждение Армении и Азербайджану Видео
15:15
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении на победу в войне за Карабах Видео
15:12
Когда нельзя проявлять инициативу в любви: астролог назвал даты Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять