Гороскоп на первую половину октября: кому грозит "непруха"

В первой половине октября Близнецам грозит "непруха", поделился астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 года и предупредил, что в первой половине месяца "непруха" грозит знаку Зодиака Близнецы.

На протяжении первой половины октября Близнецы могут столкнуться с неприятными приключениями, рассказал эксперт Главреду.

По словам эксперта, Близнецам грозят неудачные поездки, несчастные случаи, очень вероятны аварии.

"Первая половина месяца будет не очень благоприятна для Близнецов, потому что очень вероятны ДТП, несчастные случаи… Возможны неприятности с братьями и сестрами. Также Близнецам не стоит делать покупки в это время", – поделился собеседник.

Ранее Влад Росс предупреждал, что в октябре 2020 Львам грозят ограбления, их могут "кинуть" на крупные суммы.

Астролог посоветовал представителям этого знака Зодиака в октябре отказаться от риска.

Справка. В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Близнецы – один из трех воздушных знаков Зодиака. Близнецами считают людей, которые родились с 22 мая по 21 июня.