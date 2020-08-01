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Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 августа: помощь звезд и серьезное пополнение бюджета

1 августа 2020, 08:02

Близнецам спрогнозировано выгодное предложение.

Бюджет одного знака Зодиака может серьезно пополниться – Гороскоп на сегодня 1 августа 2020 года
Бюджет Тельцов может серьезно пополниться / Reuters

Гороскоп на субботу, 1 августа, прогнозирует Стрельцам помощь звезд, а Тельцам – серьезное пополнение бюджета.

Близнецы могут рассчитывать на выгодное предложение, пишет SuperCook.ru.

По его данным, в первый день августа Рыбам светит стремительное развитие новых проектов.

Что светит в субботу огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 1 августа 2020 года – Овен

Мужчинам-Овнам не стоит рисковать во время работы с металлом, со стеклом и с режущими инструментами. Женщинам-Овнам стоит быть осторожными во время знакомств.

Гороскоп на 1 августа 2020 – Лев

Женщины-Львы могут познакомиться с человеком, который их недостоин.

Читайте такжеАстролог назвал самые плохие дни августа: что нельзя делать "ни под каким соусом"Мужчинам-Львам не стоит ревновать свою вторую половинку.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Звезды могут помочь достичь самых честолюбивых целей. Жизненный потенциал может начать расти.

Что светит в субботу земным знакам Зодиака

Гороскоп на 1 августа 2020 года – Телец

Вам могут сделать выгодное предложение. Бюджет Тельцов может серьезно пополниться. Вы сможете добиться успеха в любом деле.

Гороскоп на 1 августа 2020 – Дева

Будьте осторожны во время новых знакомств. Не стоит активничать в профессиональной сфере.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Не стоит быть слишком активными на работе, могут возникнуть проблемы с руководством. Стоит быть острожными во время знакомств.

Что светит в субботу воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 1 августа 2020 года – Близнецы

Возможно, вы получите выгодное предложение, может появиться шанс получить значительный доход. Не стоит рассчитывать на удачу на любовном фронте.

Гороскоп на 1 августа 2020 – Водолей

Можно возобновить старые связи или завести новые знакомства. Образ или стиль жизни может измениться.

Гороскоп на сегодня – Весы

Отношения с близким человеком могут усложниться. Может ухудшиться самочувствие. Лучше меньше общаться.

Что светит в субботу водным знакам Зодиака

Гороскоп на 1 августа 2020 года – Скорпион

Возможно позитивные новости, которые касаются близких людей. Со временем решаться рабочие проблемы.

Гороскоп на 1 августа 2020 – Рыбы

Новые проекты могут стремительно развиваться. Есть шанс завершить старые дела. Стоит переключить внимание на ключевое и воплотить замыслы в жизнь, иначе можно потерять крупную сумму.

Гороскоп на сегодня – Рак

Можно не справиться с привычными задачами из-за смены настроения или легкомыслия. Возможны препятствия в большинстве дел.Читайте такжеПолнолуние в августе 2020 года: астролог назвал время и угрозы

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