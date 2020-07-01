Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 июля: разрушительные эмоции и жертва сплетен

Гороскоп на среду, 1 июля, предупредил Рыб о разрушительных эмоциях, а Весам посоветовал не начинать новое дело.
Водолеи могут стать жертвой сплетен, и им светят серьезные изменения в личной жизни, сообщает SuperCook.ru.
По его данным, Скорпионам светит перезагрузка, а Козерогам грозят финансовые потери.
Что огненным знакам Зодиака светит в первый день июля
Гороскоп на сегодня – Стрелец
Есть угроза травм, лучше не работать с электроприборами и отказаться от физических нагрузок. Боритесь с соблазнами.
Гороскоп на 1 июля 2020 года – Овен
Меньше общайтесь с теми, кто вам неприятен, стоит противостоять соблазнам.
Читайте также"Новые победы и перспективы": названы везунчики недели по знаку ЗодиакаПостарайтесь не попасть под чье-то влияние. День не подходит для совершения дорогих покупок и риска.
Гороскоп на 1 июля 2020 – Лев
Не стоит спешить. Состояние здоровья может ухудшиться из-за стремления к глобальным проектам, которые требуют серьезных сил.
Что водным знакам Зодиака светит в первый день июля
Гороскоп на сегодня – Рак
Для гармонизации внутреннего мира займитесь творчеством. Можно проявлять меньше активности и навести порядок в своих чувствах и мыслях.
Гороскоп на 1 июля 2020 года – Скорпион
Можно перезагрузиться. Из-за смятения чувств может ухудшится репутация, возможно осложнение отношений с близкими. Чтобы достичь успеха понадобятся хладнокровие, терпение и покой.
Гороскоп на 1 июля 2020 – Рыбы
Слишком большое количество эмоций может разрушать. Можно восстановить связи с друзьями и родными. От вашего поведения будет зависеть дальнейшая жизнь.
Что воздушным знакам Зодиака светит в первый день июля
Гороскоп на сегодня – Весы
Лучше отказаться от начала новых дел. Возможно разочарование в партнерах. Настроение может испортить плохая новость.
Гороскоп на 1 июля 2020 года – Близнецы
Не стоит покупать что-то дорогое или рисковать. Лучше меньше общаться и противостоять соблазнам.
Гороскоп на 1 июля 2020 – Водолей
Личная жизнь может серьезно измениться как в позитивную сторону, так и в негативную. Вы можете оказаться зависимы от тех, кто находится выше на карьерной лестнице. Можно стать жертвой сплетен.
Что земным знакам Зодиака светит в первый день июля
Гороскоп на сегодня – Телец
Стоит снизить творческую активность, отказаться от покупок и бессмысленного риска. Уменьшите свои потребности. Стоит отдохнуть в компании родных.
Гороскоп на 1 июля 2020 года – Козерог
Откажитесь от дорогих покупок и риска – есть угроза финансовых потерь. Постарайтесь ограничить контакты и боритесь с соблазнами.
Гороскоп на 1 июля 2020 – Дева
Меньше общайтесь и боритесь с соблазнами. Откажитесь от риска и дорогих покупок. Можно провести время с родными или друзьями.Читайте также"Козни тайных врагов и кидалово": названы лузеры июля по знаку Зодиака