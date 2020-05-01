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Гороскоп на 1 мая для всех знаков Зодиака: "левые" деньги и новая должность

1 мая 2020, 08:10

В первый день мая Близнецам посоветовали обращать внимание на знаки судьбы.

Рыбам светит новая должность – Гороскоп на сегодня 1 мая 2020 года всех знаков Зодиака –
Жизненный путь Рыб может немного измениться, им светит новая должность / Reuters

В пятницу – в первый день мая и в десятый лунный день, не помешает приложить усилия для самосовершенствования и улучшения пространства вокруг себя. Отмечается День труда 2020, и трудиться можно в разных сферах жизни.

В этот день ни одному из 12 знаков Зодиака не спрогнозированы катастрофические события, но это не значит, что нужно терять бдительность.

Близнецам гороскоп на 1 мая 2020 года порекомендовал обращать внимание на знаки судьбы. Самый светлый прогноз составлен для Рыб и Львов – Рыбам спрогнозирована нова должность, а Львам – "левые" деньги.

Как провести первый майский день воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Водолей

Если не хотите ссор и страданий – откажитесь от пьянок и спокойно над чем-то поработайте. Может напрягать даже самый родной человек.

Гороскоп на 1 мая 2020 года – Весы

Чтобы не нарваться на неприятности, не бросайтесь из крайности в крайность – не бездельничайте, но и не надрывайте пупок. 

Гороскоп на 1 мая 2020 – Близнецы

Обращайте внимание на знаки, которые вам подает судьба, и делайте выводы. Не взваливайте на себя слишком большой объем работы.

Как провести первый майский день земным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Телец

Постарайтесь не реагировать на критику, просто пропускайте ее мимо ушей и делайте свою работу. Не стоит решать серьезные вопросы, связанные с деньгами.

Гороскоп на 1 мая 2020 года – Дева

Можно взяться за новое дело. Иногда риск оправдан.

Читайте такжеГороскоп на завтра: чей кошелек потолстеет, а кого "кинут" на деньгиЕсли вы очень мало двигаетесь, пора менять способ жизни.

Гороскоп на 1 мая 2020 – Козерог

Если новое дело вам очень сильно по душе, можете за него взяться, только все продумайте. Не прикрывайтесь маской, особенно во время общения с близкими.

Как провести первый майский день водным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Рак

Одиноким Ракам советуют "включить режим" активного поиска, не ленитесь общаться. Постарайтесь побыстрее отправиться в отпуск – даже от любимой работы нужно отдыхать.

Гороскоп на 1 мая 2020 года – Рыбы

Не время витать в фантазиях, вам могут сделать заманчивое предложение, и придется "включить" расчетливость. Ставьте конкретные задачи и не сворачивайте с пути.

Гороскоп на 1 мая 2020 – Скорпион

Придется заставить себя работать, некоторые дела нельзя отложить. Не нужно на все активно реагировать и все принимать на свой счет.

Как провести первый майский день огненным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Лев

Неплохо было бы составить план дел, за которые вы хотите взяться. Финансовое положение могут поправить "левые" деньги. 

Гороскоп на 1 мая 2020 года – Овен

Не всегда стоит искать советчиков, если вы уверены в чем-то на 100%, – беритесь за дело и никого не слушайтесь. Иногда даже считанные минуты играют важную роль.

Гороскоп на 1 мая 2020 – Стрелец

Важные покупки лучше отложить – есть риск, что вас захотят облапошить.

Читайте такжеКому в мае грозят несчастные случаи: астролог назвал датыНе лучшее время для делового общения, возможно, общий язык не будет найден.

Гороскоп 2020 Зодиак 1 мая
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