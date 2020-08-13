Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 августа: кому грозит крупный скандал

Представители одного знака Зодиака могут разочароваться.
На четверг, 13 августа, гороскоп 2020 спрогнозировал Тельцам серьезные испытания – очень велика вероятность крупного скандала.
Рыбам грозят разочарования, говорится в прогнозе, который опубликовал SuperCook.ru.
По его данным, Ракам необходимо заниматься укреплением здоровья.
Какой четверг насулили звезды воздушным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня – Весы
Вечером неожиданно может вспыхнуть спор, скорее всего, вы его не выиграете. Будьте великодушны и рассудительны.
Гороскоп на 13 августа 2020 года – Водолей
Не стоит браться за рискованные дела.
Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 14 августа: кому грозят болезни, а кому – денежное фиаскоМожно посвятить время духовной сфере и помочь тем, кто в этом нуждается.
Гороскоп на 13 августа 2020 – Близнецы
Можно долго гулять и тренировать тело. Не рассчитывайте на помощь родных и не полагайтесь на мнение партнеров. Во время общения стоит подбирать слова.
Какой четверг насулили звезды земным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня – Телец
Очень возможен крупный скандал, подбирайте слова и держите под контролем эмоции. Не отказывайте в выполнении просьб. Не давайте обещания и не стройте планы на далекое будущее.
Гороскоп на 13 августа 2020 года – Козерог
Откажитесь от экспериментов. Из-за нерешенных проблем в личной жизни придется потратить много сил и времени.
Гороскоп на 13 августа 2020 – Дева
Возможны ссоры с близкими, чтобы их избежать, стоит контролировать эмоции. Не стоит верить обещаниям и не нужно их давать.
Какой четверг насулили звезды огненным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня – Лев
Можно строить планы и готовиться к будущим мероприятиям. Новые перспективы могут открыться далеко от дома.
Гороскоп на 13 августа 2020 года – Стрелец
Стоит разобраться с делами, которые не доведены до конца. Финансовое положение может ухудшиться.
Гороскоп на 13 августа 2020 – Овен
Стоит потренировать тело, заняться ремонтом или активно отдохнуть. Не стоит полагаться на советы партнеров. Не ожидайте помощи от близких.
Какой четверг насулили звезды водным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня – Рак
Стоит укрепить здоровье и правильно распределить свое время. Чтобы достичь отличных результатов, стоит блеснуть деловой хваткой и не терять решимость.
Гороскоп на 13 августа 2020 года – Скорпион
Финансовые вопросы будет нелегко решать. Стоит перестать фиксироваться на том, что творится у вас внутри, и обратить внимание на реальность.
Гороскоп на 13 августа 2020 – Рыбы
Необратимые изменения в личной жизни возможны, если слепо доверять приятелям.
Читайте также"Токсичный и опасный": одному знаку Зодиака грозит "атака" манипулятора – астрологиНе стоит безоговорочно доверять приятелям. Лучше ни с кем не делиться своими проблемами и впечатлениями, иначе – возможно разочарование.