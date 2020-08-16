Гороскоп всех знаков Зодиака на 16 августа: тяжелая болезнь, выигрыш и денежная неудача

Тяжелая болезнь грозит Рыбам / Reuters

На воскресенье, 16 августа, гороскоп 2020 спрогнозировал неприятности двум знакам Зодиака, а одному – позитивное событие.

Девам светит выигрыш, пишет SuperCook.ru.

По его данным, Рыбам грозит тяжелая болезнь, а Близнецам – финансовая неудача.

Какое воскресенье звезды насулили воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Водолей

Можно браться за новые дела, начинать строительство, тренировать тело, лечиться. Не стоит менять работу.

Гороскоп на 16 августа 2020 года – Весы

Можно искать новые источники заработка, заключать сделки, делать крупные покупки. Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 17 августа: успех, признание и плохая новостьСтоит заняться планированием.

Гороскоп на 16 августа 2020 – Близнецы

Не лучший день для сделок, которые касаются финансов. В работе могут возникнуть серьезные трудности.

Какое воскресенье звезды насулили земным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Дева

Можно что-то покупать и менять сферу деятельности. Могут появиться новые партнеры. Благодаря активности и коммуникабельности можно достичь высоких результатов.

Гороскоп на 16 августа 2020 года – Козерог

Постарайтесь получить от деловых предложений максимальную выгоду. Возможна гармония на личном фронте.

Гороскоп на 16 августа 2020 – Телец

Стоит активно отдыхать и развлекаться. Вас могут куда-то пригласить, купите подарок заранее.

Какое воскресенье звезды насулили огненным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Можно покупать все, кроме текстиля и недвижимости. Удачными могут оказаться крупные покупки. Откажитесь от спонтанных решений на любовном фронте.

Гороскоп на 16 августа 2020 года – Лев

Мужчины-Львы могут кем-то увлечься. Есть шанс получить выгодное предложение или приятное известие.

Гороскоп на 16 августа 2020 – Овен

Можно активно развлекаться, общаться или тренироваться. Есть шанс познакомиться с новым человеком. Вас может посетить вдохновение. Во время работы можно допустить ошибки.

Какое воскресенье звезды насулили водным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Рак

Возможно, в отношениях с теми, кто рядом, возникнет много проблем. Чтобы ситуация не накалилась до крайности, стоит пойти на компромисс. Держите себя в руках.

Гороскоп на 16 августа 2020 года – Скорпион

Постарайтесь что-то изменить в личной жизни в лучшую сторону. Не навязывайте свои мысли тем, кто рядом.

Гороскоп на 16 августа 2020 – Рыбы

Из-за ослабления организма можно тяжело заболеть. Постарайтесь культурно отдохнуть в компании детей.Читайте такжеЛукашенко грозит судьбоносное предательство: астролог назвал даты