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Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 июля: кого ждет встреча с будущим мужем

Ракам сегодня стоит делать ставку на свою привлекательность.

17 июля 2020, 08:09

гороскоп
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Гороскоп на пятницу, 17 июля, Козерогам пообещал романтическую встречу, а Близнецов предостерег от капиталовложений.

Кроме того, Звезды предупредили Львов об изменах и недоброжелателях, пишет SuperCook.ru.

Чего ждать сегодня водным знакам Зодиака

Гороскоп на 17 июля 2020 года – Скорпион

Будьте более лояльны к окружающим, даже если они очень несговорчивы. В финансовой сфере намечается спад — самое время начать экономить деньги.

Гороскоп на 17 июля 2020 – Рак

Ваша интуиция, привлекательность и творческий, оригинальный взгляд на вещи смогут расположить к вам окружающих. Но вам предстоит отстаивать свои взгляды.

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Не стоит торопиться принимать важные решения. Любой серьезный шаг совершайте обдуманно, не доверяйте ведение ваших финансовых дел случайным людям.

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Чего ждать 17 июля огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 17 июля 2020 года – Овен

Ваша энергия на нуле. Любое дело потребует значительных усилий, а результаты не будут стоить приложенных сил. Неблагоприятны новые знакомства.

Гороскоп на 17 июля 2020 – Стрелец

Сегодня любые коммерческие дела не принесут желаемых результатов. Неожиданное известие может осложнить отношения с окружающими.

Гороскоп на сегодня – Лев

Измены, тайные недоброжелатели или открытая агрессия - это то, что ждет вас в пятницу. Будьте острожны.

Чего ждать сегодня воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 17 июля 2020 года – Близнецы

Вам нужно обязательно проявить терпение и выдержку. Неблагоприятное время для крупных капиталовложений или покупок.

Гороскоп на 17 июля 2020 – Весы

Опасный и тяжелый для здоровья день. Эмоции будут преобладать над рассудком, что может привести к конфликтам с начальством и коллегами. Это приведет к ухудшению самочувствия.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Вы можете оказаться на вершине успеха. В этом поможет ваша скромность, которая будет вас выгодно выделять на фоне коллег и партнеров.

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Чего ждать 17 июля земным знакам Зодиака

Гороскоп на 17 июля 2020 года – Телец

Женщины-Тельцы могут встретить новую любовь. Вы встретите мужчину, отношения с которым приведут к браку. Мужчин-Тельцов звезды предупреждают о проблемах со здоровьем.

Гороскоп на 17 июля 2020 – Дева

Вероятны финансовые потери и ссоры с коллегами по работе или соседями по дому. Не лучшее время для того, чтобы обращаться с просьбами к начальству.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Вечером вас ждет романтическая встреча или новое знакомство, которое перерастет в серьезные отношения. Днем будьте внимательны при работе с документами.

Напомним, ранее астрологи выяснили, что умнейшими из 12 знаков Зодиака являются Близнецы, Стрелец и Скорпион.

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