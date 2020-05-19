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Гороскоп на 19 мая для всех знаков Зодиака: кому грозит "черный день"

19 мая 2020, 09:13

Три знака Зодиака могут столкнуться с финансовыми неприятностями.

Вторник может оказаться черным днем для ряда знаков Зодиака – Гороскоп на сегодня 19 мая 2020 года
Для ряда знаков Зодиака вторник может оказаться "черным днем" / УНИАН

Гороскоп на 19 мая 2020 года – вторник и 27 лунный день – предупредил ряд знаков Зодиака о серьезных неприятностях. "Черный день" грозит Девам, Козерогам, Овнам, Близнецам, Львам и Скорпионам.

Девы, Козероги и Овны могут столкнуться с финансовыми неприятностями, Близнецы – с агрессией и обманом, а Львам и Скорпионам грозит разрыв отношений, сообщает SuperCook.ru.

Что во вторник ждет земные знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня – Дева

Возможны неприятности в личной жизни и непредвиденные расходы. Вы можете оказаться под влиянием не очень порядочных людей. 

Гороскоп на 19 мая 2020 года – Козерог

Не выстраивайте четкие планы, их может разрушить неожиданная болезнь.

Читайте такжеАстролог сказала, кого ждет финансовый успехВозможны неприятности из-за не очень порядочных людей, в частности, финансовые.

Гороскоп на 19 мая 2020 – Телец

Возможны конфликты. Чтобы избежать ссор с близкими, проявите терпение и тактичность. Ожидайте гостей.

Что во вторник ждет огненные знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня – Овен

Есть угроза рассориться с близким человеком из-за "острого" слова или всплеска негатива. Возможно, придется потратиться на то, что не было запланировано.

Гороскоп на 19 мая 2020 года – Лев

Необдуманные слова или сильные негативные эмоции могут разрушить отношения с близким человеком. Пока не время для новшеств.

Гороскоп на 19 мая 2020 – Стрелец

Не время для начала новых дел и общения с начальством. Лучше не проявлять инициативу. Вероятны проблемы в личной жизни.

Что во вторник ждет воздушные знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня – Водолей

Хороший день, чтобы потрудиться в коллективе. Можно взяться за улучшение личной жизни – будьте дальновидны и покажите, что способны на компромиссы.

Гороскоп на 19 мая 2020 года – Близнецы

Лучше поменьше общаться с людьми, особенно с теми, кого вы мало знаете, – есть угроза агрессии и обмана.

Гороскоп на 19 мая 2020 – Весы

Можно поработать в коллективе, узнать что-то новое. Круг общения может расшириться. Улучшите личную жизнь.

Что во вторник ждет водные знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Не переутомляйтесь, переутомление может "ударить" по здоровью. Можно улучшить быт. Возможно, вы добьетесь успеха в деле, которое, по вашему мнению, может сделать вас счастливыми.

Гороскоп на 19 мая 2020 года – Рак

Не тратьте слишком много денег, иначе возможен дефицит.

Читайте также"Kупидон гарантирует счастье": астрологи раскрыли, кто встретит любовьМожно начать новое дело – вы сможете его завершить.

Гороскоп на 19 мая 2020 – Скорпион

Разрыв отношений с любимым человеком возможен даже из-за мелочи. Постарайтесь трезво мыслить и соблюдать спокойствие.

Гороскоп 2020 Зодиак
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