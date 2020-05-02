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Гороскоп на 2 мая: чей кошелек потолстеет, а кого "кинут" на деньги

2 мая 2020, 09:16

В День астрономии Близнецам может помочь защитник.

Стать толще может стать кошелек Раков – Гороскоп на 2 мая 2020 года
Кошелек Раков может стать толще / Скриншот

В субботу, 2 мая, – 10-11 лунный день и Международный день астрономии 2020, неплохой день, чтобы навести порядок в своей внутренней вселенной и продумать план дальнейших действий.

Не для всех знаков Зодиака выходной будет спокойным и позитивным. Стрельцов гороскоп на 2 мая 2020 года предупредил об опасности – их могут "кинуть" на деньги. 

Ряду знаков спрогнозированы позитивные события – Девам – озарение, Близнецам – помощь защитника, а Ракам – пополнение кошелька.

Что земным знакам Зодиака насулили на второй день мая

Гороскоп на 2 мая 2020 года – Козерог

Любимый человек не обязан читать ваши мысли, если вас что-то злит – все объясните. Совестливый труд поможет избежать многих проблем.

Гороскоп на сегодня – Дева

Можно найти укромное место и навести порядок в мыслях, может прийти вдохновение и озарение.

Читайте такжеГороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: "вкусные плоды" и темное влияниеНе всегда есть шанс делать то, что хочется, не забывайте об обязанностях.

Гороскоп на 2 мая 2020 – Телец

Возможно, вас попытаются соблазнить, и речь не обязательно идет о личной жизни. Новые обязанности могут принести новые проблемы и ноль прибыли.

Что огненным знакам Зодиака насулили на второй день мая

Гороскоп на 2 мая 2020 года – Стрелец

Возможны неприятности и на работе, и дома. Есть угроза попасть на деньги, поэтому осторожно относитесь к финансовым операциям. Не взваливайте на свои плечи слишком много дел, иначе – придется лечиться.

Гороскоп на сегодня – Овен 

У вас есть "дар" – вы можете разругаться с любым человеком даже из-за пустяка. Постарайтесь в этот день сдерживаться, иначе – испортите настроение не только себе. Лучше избегать новых знакомств.

Гороскоп на 2 мая 2020 – Лев

Не тратьте время на общение с теми, кто ничем вас не наполняет, а даже опустошает вашу вселенную. Бережно относитесь к деньгам.

Что водным знакам Зодиака насулили на второй день мая

Гороскоп на 2 мая 2020 года – Скорпион

Возможно, придется взяться за дело, о котором вы явно не мечтали. Планы на отпуск могут разбиться вдребезги. Если что-то не получилось – не слишком строго себя отчитывайте.

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Организм может стать практически беззащитным – постарайтесь оградить его от возможных ударов. Если что-то болит – идите к врачу. Лучше не работайте с человеком, которого любите.

Гороскоп на 2 мая 2020 – Рак

Скорее всего, амурные дела придется отложить – нужно будет решать домашние проблемы. Кошелек может "потолстеть", но это не значит, что можно много тратить.

Что воздушным знакам Зодиака насулили на второй день мая

Гороскоп на 2 мая 2020 года – Близнецы

Влиятельный защитник может предоставить помощь, которая вам будет очень кстати. Приятно удивите того, кого любите, и отношения снова "зацветут". 

Гороскоп на сегодня – Весы

Чтобы достичь успеха, главное – не разрывайтесь. Выберите одну цель. Можно проводить переговоры.

Читайте также"Удары по любви": экстрасенс посоветовал, как уберечь отношенияВозможно, вы встретите человека, которого когда-то любили.

Гороскоп на 2 мая 2020 – Водолей

Игнорируйте мелкие неприятности, и день покажется более приятным. Для достижения цели могут понадобиться старые связи.

Гороскоп 2020 Зодиак
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