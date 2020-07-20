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Гороскоп всех знаков Зодиака на 20 июля: кого ждет новое увлечение, а кто станет жертвой обмана

Один из знаков Зодиака ждет неприятная новость от друзей или близких.

20 июля 2020, 08:15

гороскоп
Гороскоп предупредил Овнов о неожиданных расходах

Гороскоп на понедельник, 20 июля, посоветовал Водолеям не совершать крупных покупок, а Скорпионов призвал отложить работу и отдохнуть.

Кроме того, Звезды предупредили Близнецов о лживых обещаниях со стороны близкого человека, пишет SuperCook.ru.

Чего сегодня ждать водным знакам Зодиака

Гороскоп на 20 июля 2020 года – Скорпион

В этот день решатся важные вопросы. Это принесет вам спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Возможно, появятся новые надежды и планы. Если есть возможность, устройте себе выходной.

Гороскоп на 20 июля 2020 – Рак

Все чувства приобретут необыкновенную остроту. Вы сможете снять создавшееся напряжение, занявшись любимым делом, отложив все домашние обязанности на вторую половину дня.

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Если у вас есть домашние животные, то проведите день с ними. Понедельник будет спокойным и гармоничным. Есть возможность наконец-то разобраться с чередой проблем.

Чего ждать 20 июля огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 20 июля 2020 года – Овен

Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Семейные проблемы или бытовые хлопоты повлекут за собой дополнительные расходы.

Гороскоп на 20 июля 2020 – Стрелец

Нельзя делать никаких крупных капиталовложений или покупок - неблагоприятное сочетание планет может привести к серьезным финансовым потерям.

Гороскоп на сегодня – Лев

Нельзя отказывать в выполнении просьб или принимать жесткие решения. Проявляйте милость, великодушие, покровительство.

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Чего ждать сегодня воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 20 июля 2020 года – Близнецы

Вас ждет неожиданная встреча. Это может быть новое увлечение, но счастья не ждите. В семейных отношениях или в общении с партнером возможны проблемы или лживые обещания.

Гороскоп на 20 июля 2020 – Весы

День соблазнов и искушений. Может случиться так, что сегодня вас ждет увлекательное мероприятие, которое запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Отложите крупные покупки - вы можете стать жертвой обмана. При обращении в правительственные организации или при работе с документами противопоказаны поспешность, излишняя доверчивость.

Чего ждать 20 июля земным знакам Зодиака

Гороскоп на 20 июля 2020 года – Телец

День будет нелегким. Вы получите неприятную новость от друзей или близких. Огорчаться не стоит. Проблемы со временем разрешатся.

Гороскоп на 20 июля 2020 – Дева

Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Дети или близкие обратятся к вам сегодня за советом. Вам стоит проявить участие.

Гороскоп на сегодня – Козерог

В этот день Козероги смогут решить одну из семейных проблем. Сны могут быть вещими. Благоприятны семейные отношения, романтические привязанности, влюбленность.

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Напомним, ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на июль текущего года для всех знаков Зодиака. В прогнозе говорилось, что в 20-х числах месяца Козерогам можно искать новую работу или организовывать новый бизнес.

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Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на 20 июля: кого ждет новое увлечение, а кто станет жертвой обмана». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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