УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп всех знаков Зодиака на 24 июня: романтический поступок и измена

Рыб предупредили об угрозе серьезных испытаний.

24 июня 2020, 08:47
Романтический поступок спрогнозирован двум знакам Зодиака – Гороскоп на сегодня 24 июня 2020 года
Двум знакам Зодиака спрогнозирован романтический поступок / Reuters

Гороскоп на среду, 24 июня, прогнозирует Овнам и Девам романтический поступок, а еще одному знаку Зодиака – Лев – грозят неприятности на личном фронте.

Львы могут столкнуться с изменой, сообщает SuperCook.ru.

По его данным, непростой день ожидает Рыб, им спрогнозированы серьезные испытания.

Какая среда светит огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 24 июня 2020 года – Овен

На любовном фронте возможен романтический поступок или приятная новость. Возможно, придется неординарно решать проблемы, прикладывать больше усилий в работе и нестандартно взглянуть на ежедневные обязанности.

Гороскоп на 24 июня 2020 – Стрелец

Скорее всего, начатые дела не удастся завершить, грозят провалы.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 25 июня: начало любви и кардинальные переменыЕсть угроза нервных срывов.

Гороскоп на сегодня – Лев

Интерес к партнеру может упасть, есть угроза измены. Придется неординарно взглянуть на проблемы, прикладывать больше усилий для достижения цели и с другой точки зрения взглянуть на привычные обязанности.

Какая среда светит земным знакам Зодиака

Гороскоп на 24 июня 2020 года – Дева

Можно бороться со своим эгоизмом, хороший день для полезной покупки. Можно сходить в гости или принять кого-то у себя.

Гороскоп на 24 июня 2020 – Козерог

Благоприятный день для вложения средств и накопления имущества. Можно хорошенько подготовиться к реализации планов на ближайшее время.

Гороскоп на сегодня – Телец

Полноценно отдохнуть могут не дать плохие новости или мысли, или незаконченные дела. Лучше больше времени проводить вне дома, отправиться в поездку или на прогулку.

Какая среда светит водным знакам Зодиака

Гороскоп на 24 июня 2020 года – Рыбы

Для работы понадобится большая концентрация сил. Возможны серьезные испытания, провокации, иллюзии, обманы, искушения. Не стоит быть слишком доверчивыми, можно оказаться в зависимом положении.

Гороскоп на 24 июня 2020 – Скорпион

Чтобы добиться успехов в деловой сфере, в личной жизни и в искусстве, нужно объединить возросшую интуицию с трезвым расчетом. Вы можете оказаться в новой ситуации.

Гороскоп на сегодня – Рак

Тяжелые мысли могут помешать расслабиться. Для того, чтобы разобраться в своих мыслях, можно провести время вне дома.

Какая среда светит воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 24 июня 2020 года – Близнецы

День можно посвятить любви – новым знакомствам, свиданиям. День подходит не только для личных встреч, но и для деловых. Можно оформлять важные бумаги.

Гороскоп на 24 июня 2020 – Весы

Можно браться за любое дело, ваш жизненный потенциал будет на высоком уровне. Не стоит выяснять отношения с близкими.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Водолеям светит удачный день. Возможна размолвка с подростками или легкое недомогание.Читайте такжеГороскоп на неделю: как избежать больших неприятностей

Гороскоп 2020 Зодиак
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на 24 июня: романтический поступок и измена». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:49
К чему приведет отмена ВНО для поступающих из Крыма и Донбасса
09:44
"Настоящий сталинизм": в ЕС обещают ударить по Лукашенко санкциями и не исключают революции в Беларуси
09:32
В Карпатах "большая вода": Шмыгаль и Аваков отправились в Ивано-Франковскую область
09:28
Болит грудь: причины, виды и лечение
08:51
Коронавирус в Украине побил новый антирекорд – более 900 больных за сутки Видео
08:48
Стало известно, когда Рада рассмотрит закон о референдуме
08:47
Гороскоп всех знаков Зодиака на 24 июня: романтический поступок и измена Видео
08:45
На парад к сбрендившему диктатору Путину почти никто не приедет мнение
08:13
Коронавирус загнал Украину в список стран "красной зоны" Видео
07:25
Коронавирус в Украине и мире на 24 июня: за сутки заразились 165 тысяч человек Видео
07:03
Участница Pussy Riot снялась полностью голой в поддержку художницы
06:51
Трамп толкает Зеленского в ловушку мнение
06:34
Самые модные женские стрижки для треугольного лица 2020 - фото Фото
06:03
Когда появится вакцина от коронавируса: врач дала неутешительный прогноз
05:30
Календарь стрижек и денег: благоприятные дни для стрижки в июле 2020
05:05
Медики рассказали, каким людям проще всего бросить курить
04:27
Старость подождет: женская одежда, которая феерически молодит Фото
03:37
Что может спровоцировать вторую волну COVID-19: ученые назвали главный фактор
02:38
Стулья для IKEA производят из незаконно вырубленного в Украине леса Видео
02:16
Самый быстрый рецепт запеканки из кабачков от Юлии Панковой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять