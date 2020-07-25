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Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 июля: обманы, лживые обещания и болезненный разрыв отношений

Один из знаков Зодиака ждет успех во всех начинаниях.

25 июля 2020, 09:55

гороскоп
Львы могут выбросить деньги на ветер, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Гороскоп на субботу, 25 июля, посоветовал Тельцам довериться судьбе, а Водолеям пообещал подъем в финансовой сфере.

Кроме того, Овнов ждет романтическое приключение, пишет SuperCook.ru.

Чего сегодня ждать водным знакам Зодиака

Гороскоп на 25 июля 2020 года – Скорпион

Вы сможете улучшить свое материальное положение, а также наладить и укрепить отношения с близким человеком. Рекомендуется уделить большое внимание дому, сделать важные покупки.

Гороскоп на 25 июля 2020 – Рак

Неблагоприятный день. Не стоит совершать важных необратимых поступков, особенно если они касаются денег.

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Не принимайте решения, основанные на эмоциях. В противном случае вероятны негативные события, вплоть до несчастных случаев.

Чего ждать 25 июля огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 25 июля 2020 года – Овен

Вас ждет романтическое приключение или очень радостная встреча со старыми друзьями. Не исключено, что во второй половине дня вы сможете решить проблемы личной жизни.

Гороскоп на 25 июля 2020 – Стрелец

Представителей этого знака Зодиака ждет непростой день. Нельзя суетиться и проявлять мелочность.

Гороскоп на сегодня – Лев

Звезды сулят успех во всех начинаниях, однако не следует проявлять расточительность — вы можете выбросить деньги на ветер.

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Чего ждать сегодня воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 25 июля 2020 года – Близнецы

Ссора с любимым человеком может разрастись до полного разрыва отношений. Обратите внимание на здоровье: с болезнью не стоит шутить.

Гороскоп на 25 июля 2020 – Весы

Возможны обманы и лживые обещания. Весьма вероятно, что на пороге новое увлечение, которое закончится слезами и обидами.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Вас ждет подъем в финансовой сфере, однако непредвиденные траты поглотят львиную долю прибыли. Вероятно новое знакомство.

Чего ждать 25 июля земным знакам Зодиака

Гороскоп на 25 июля 2020 года – Телец

Не принимайте никаких решений, отпустите ситуацию и пустите все на самотек - судьба сама подскажет, как лучше сделать.

Гороскоп на 25 июля 2020 – Дева

Ваш жизненный потенциал на высоком уровне. Смело беритесь за любое дело — вероятность успеха очень велика.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Вас ожидают резкие перемены настроения, эмоциональные срывы или болезнь. Остерегайтесь новых контактов с лицами противоположного пола. Знакомство окончится скандалом.

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Напомним, ранее астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на июль 2020 года. Эксперт спрогнозировал, что Ракам во второй половине месяца грозят сложные ситуации, связанные с деньгами и долгами.

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