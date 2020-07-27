Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 июля: козни недругов и помощь высших сил

Ракам нужно готовиться к переменам в жизни, говорит гороскоп

Гороскоп на понедельник, 27 июля, посоветовал Рыбам покаяться в храме, а Водолеям пообещал новое знакомство.

Кроме того, Скорпионы могут расчитывать на помощь и поддержку Высших сил, пишет SuperCook.ru.

Чего сегодня ждать водным знакам Зодиака

Гороскоп на 27 июля 2020 года – Скорпион

Вы почувствуете помощь и поддержку Высших сил. Нельзя бездействовать, помощь получает только деятельный и активный человек.

Гороскоп на 27 июля 2020 – Рак

Вы захотите внести перемены в свою жизнь - наступило самое удачное время для этого. Покровители сделают новые предложения.

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Опасный день. Рекомендуется посетить храм, покаяться. Вечер проведите при свечах, исключив электрическое освещение.

Чего ждать 27 июля огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 27 июля 2020 года – Овен

В делах руководствуйтесь здравым смыслом и практическим опытом. Это позволит добиться успеха. Ищите способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость.

Гороскоп на 27 июля 2020 – Стрелец

Не поддавайтесь излишнему энтузиазму. Все проблемы нужно решать с позиции логики и здравого смысла.

Гороскоп на сегодня – Лев

Козни недругов могут разрушить тщательно продуманные планы. Ищите способы укрепления собственных позиций за счет привлечения единомышленников, влиятельных спонсоров.

Чего ждать сегодня воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 27 июля 2020 года – Близнецы

Принимайте решения, учитывая здравый смысл и практический подход к действительности. Будьте сегодня внимательны — вас могут обмануть или обсчитать в магазине.

Гороскоп на 27 июля 2020 – Весы

Вашу деловитость заметит начальство или партнеры по бизнесу. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми. Также вероятен успех в сфере профессиональной деятельности.

Гороскоп на сегодня – Водолей

В первый день недели вас ждут новые интересные знакомства. Не исключено, что из деловых они перерастут в любовные.

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Чего ждать 27 июля земным знакам Зодиака

Гороскоп на 27 июля 2020 года – Телец

Вас ждут приключений и авантюры. Возможно, произойдет какое-то крупное событие. Перемены в жизни могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску.

Гороскоп на 27 июля 2020 – Дева

Стоит провести день наедине с собой. Дело в том, что всякое общение может привести к отрицательным результатам. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Будьте внимательны. Выгода от любых предложений окажется иллюзорной, а излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком.

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Напомним, ранее авторитетный украинский астролог Влад Росс рассказал, по какой причине по всей Украине началась серия различных терактов.