Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 июля: происки врагов, обман и финансовые потери

Одному из знаков Зодиака сегодня не стоит рисковать.
Гороскоп на вторник, 28 июля, посоветовал Овнам положиться на интуицию, а Водолеям пообещал значительные перемены в жизни.
Кроме того, Скорпионы могут очень сильно поругаться с окружающими, пишет SuperCook.ru.
Чего сегодня ждать водным знакам Зодиака
Гороскоп на 28 июля 2020 года – Скорпион
Вас ожидают жестокие стычки с окружающими. Проявите терпение и выдержку. Но не стоит основываться только на холодном расчете в своих поступках и решениях.
Гороскоп на 28 июля 2020 – Рак
Вам придется контролировать свои расходы. Впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее.
Гороскоп на завтра - Рыбы
Вероятна помощь и поддержка со стороны покровителей и партнеров. Всплеск эмоций и раздражительность могут вызвать в вас желание нагрубить или обидеть кого-нибудь из окружающих.
Чего ждать 28 июля огненным знакам Зодиака
Гороскоп на 28 июля 2020 года – Овен
Любые ваши действия могут обернуться против вас. В делах полагайтесь на собственный опыт и интуицию. Не исключено, что кто-то пытается чинить вам препятствия.
Гороскоп на 28 июля 2020 – Стрелец
Хороший день для общения с друзьями, семейных отношений, сексуальных контактов.
Гороскоп на сегодня – Лев
Не принимайте никаких кардинальных решений. В любом деле руководствуйтесь политикой кнута и пряника. Проблемы в личных отношениях могут заставить принять жесткое решение.
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Чего ждать сегодня воздушным знакам Зодиака
Гороскоп на 28 июля 2020 года – Близнецы
Судьба посылает вам очередное испытание на прочность характера. Сломить негативные тенденции дня поможет трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности.
Гороскоп на 28 июля 2020 – Весы
Если вы собираетесь заключить финансовую сделку, то не теряйте чувство реальности. Вероятны обман или финансовые потери.
Гороскоп на сегодня – Водолей
Перемены могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску, поэтому во всех делах обращайтесь к здравому смыслу.
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Чего ждать 28 июля земным знакам Зодиака
Гороскоп на 28 июля 2020 года – Телец
Вечером придется заняться домашними проблемами. Возможен неожиданный конфликт, но он быстро разрешится в вашу пользу.
Гороскоп на 28 июля 2020 – Дева
Вас ждет трансформация отношений с партнерами, козни соперников или тайных недоброжелателей. Советы друзей или вмешательство партнера может завести в тупик.
Гороскоп на сегодня – Козерог
Не стоит рисковать. На вашем пути могут появиться препятствия. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами и употреблять спиртные напитки.
Напомним, ранее авторитетный украинский астролог Влад Росс рассказал, по какой причине по всей Украине началась серия различных терактов.