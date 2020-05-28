Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака: ценный подарок и осуществление мечты

Гороскоп на 28 мая 2020 прогнозирует положительные изменения

В четверг, 28 мая, будет растущая Луна, седьмой лунный день. Сегодня стоит проявить сдержанность и контролировать свои эмоции, чтобы избежать необдуманных поступков, о которых потом придется пожалеть. При этом во многих сферах деятельности могут произойти положительные изменения.

Чего ждать в четверг земным знакам Зодиака

Гороскоп на 28 мая 2020 года – Телец

Со всеми проблемами вам придется разбираться самим, поддержки ждать неоткуда. Стоит сосредоточиться, вас ждет успех в самостоятельной работе.

Гороскоп на 28 мая 2020 – Дева

Отношения с любимым человеком могут зайти в тупик. Толко от вас будет зависеть, расстанетесь ли вы или переживете эти трудности вместе.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Утром вас ждет масса негативных эмоций и впечатлений, причина всему - ваша усталость и перенапряжение. Постарайтесь отдохнуть.

Что четверг принесет воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 28 мая 2020 года – Весы

Благоприятный день. Вы получите ценный подарок. Также есть шанс осуществить давнюю мечту.

Гороскоп на 28 мая 2020 – Водолей

Не обращайте внимание на критические замечания и неуместные шутки. Возможны финансовые потери, проявите экономность в тратах.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Ждите приятных сюрпризов от любимого человека. Все ваши разногласия останутся в прошлом, вы найдете путь к примирению.

Что гороскоп на сегодня обещает огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 28 мая 2020 года – Стрелец

Есть шанс подняться по карьерной лестнице. Но все важные вопросы стоит обсуждать в неформальной обстановке.

Гороскоп на 28 мая 2020 – Овен

Первая половина дня будет спокойной и размеренной, а вечером возможны конфликты и разногласия. Постарайтесь не давать воли своему гневу.

Гороскоп на сегодня – Лев

Вас ждут не очень приятные новости. Постарайтесь отреагировать спокойно, иначе рискуете испортить отношения с человеком, от которого зависит ваш будущий успех.

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Чего ждать в четверг водным знакам Зодиака

Гороскоп на 28 мая 2020 года – Скорпион

Пока что ваши планы имеют шанс реализоваться в полной мере. Но стоит вам хоть немного расслабиться, вас будут ждать трудности и проблемы. Не сбавляйте обороты на пути к цели.

Гороскоп на 8 мая 2020 – Рыбы

Не подписывайте документы, тщательно в них не разобравшись. Вы рискуете взять на себя лишние обязательства.

Гороскоп на сегодня – Рак

Не обращайте внимания на советы окружающих, лучше прислушайтесь к своей интуиции. Кроме того вас ждет серьезное эмоциональное потрясение.

Напомним, ранее астролог Марина Скади дала прогноз, каким знакам зодиака светит премия и повышение в июне 2020.