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Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 июня: финансовый взлет и романтические приключения

Близнецам спрогнозированы серьезные изменения, а Стрельцам – легкий флирт.

29 июня 2020, 08:33
Женщины-Львы способны сделать важный шаг для финансового взлета – Гороскоп на сегодня 29 июня 2020 года
Женщины-Львы могут сделать важный шаг для материального взлета / Reuters

В понедельник, 29 июня, женщины-Львы могут заложить фундамент для материального взлета, а Овнам спрогнозированы романтические приключения.

Скорпионам гороскоп на 29 июня 2020 года сулит кардинальные перемены в личной жизни, сообщает SuperCook.ru.

В прогнозе говорится, что Близнецы могут столкнуться с серьезными изменениями в быту, а Стрельцам прогнозируется легкий флирт.

Какой понедельник светит огненным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Есть шанс с кем-то познакомиться и пофлиртовать. Займитесь своим здоровьем, можно решить проблемы, которые возникли на любовном фронте.

Гороскоп на 29 июня 2020 года – Овен

Можно посвятить день любовным приключениям, есть шанс почувствовать влюбленность.

Читайте такжеСамое удачное время для путешествий в июле: астролог назвал датыМожно браться за любые дела, вам светит успех.

Гороскоп на 29 июня 2020 – Лев

Возможны проблемы в отношениях с близким человеком из-за эмоциональных срывов и перепадов настроения. Все может уладить откровенный разговор. Женщины-Львы могут заложить фундамент для материального взлета. Не раскрывайте планы посторонним.

Какой понедельник светит воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Весы

Можно выбросить деньги на ветер, поэтому лучше отложить покупки. Возможны конфликты, поэтому лучше сократить контакты. Проявите мудрость и такт.

Гороскоп на 29 июня 2020 года – Близнецы

В быту возможны серьезные изменения – можно купить мебель, начать ремонт, могут возникнуть сложности в отношениях с соседями. Новые знакомства могут оказаться интересными, но непродолжительными.

Гороскоп на 29 июня 2020 – Водолей

Хороший день для прогулок с детьми и творческой работы. Возможно, придется работать с бумагами и проводить встречи.

Какой понедельник светит земным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Телец

Откажитесь от опасных дел и физических нагрузок – есть угроза травм, вы можете приболеть. Обращайте внимание не только на свое здоровье, но и на здоровье близких.

Гороскоп на 29 июня 2020 года – Козерог

Чтобы лучше разглядеть предмет своего внимания, стоит проявить осмотрительность во время проявления чувств. Интуиция и дар предвидения могут усилиться.

Гороскоп на 29 июня 2020 – Дева

Вам под силу заложить фундамент для финансового благополучия. Вам светит взаимопонимание и покой.

Какой понедельник светит водным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Личная жизнь может кардинально измениться, возможен разрыв прежних связей. Возможно, придется сильно тревожиться и волноваться.

Гороскоп на 29 июня 2020 года – Рак

Не стоит отвлекаться на второстепенные задачи и расслабляться. В будущем будет очень трудно наверстать то, что упущено.

Гороскоп на 29 июня 2020 – Рыбы

Не стоит окунаться с головой в чувства, которые вас охватили. Есть угроза разочарований.

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Гороскоп 2020 Зодиак
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