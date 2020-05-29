Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 мая: кому сулят новые источники заработка

Четыре знака Зодиака могут получить новые источники заработка / Reuters

Гороскоп на пятницу, 29 мая, спрогнозировал Девам, Козерогам, Овнам и Стрельцам позитивные перемены в финансовой сфере – эти знаки Зодиака могут получить новые источники заработка.

Львам сулят перспективную встречу, а Весов предупредили о возможных крупных денежных потерях, говорится в прогнозе, обнародованном на SuperCook.ru.

Что водным знакам Зодиака спрогнозировано на пятницу

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Не стоит отказываться от поездок, они могут оказаться удачными. Сил будет достаточно. Возможны вещие сны.

Гороскоп на 29 мая 2020 года – Рак

Лучше не проводить деловые встречи в первой половине дня.

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Гороскоп на 29 мая 2020 – Скорпион

Можно достичь успеха, если самостоятельно творить. Если вас что-то не устраивает, соберитесь с мыслями и все обсудите.

Что земным знакам Зодиака спрогнозировано на пятницу

Гороскоп на сегодня – Дева

Можно начинать новые дела, есть шанс достичь успеха. Стоит быть гибкими. Возможно появление новых источников заработка.

Гороскоп на 29 мая 2020 года – Козерог

Есть шанс сменить сферу деятельности. Не стоит принимать решения, основываясь на советах, все решайте сами.

Гороскоп на 29 мая 2020 – Телец

Возможно, придется принимать важные решения. Посиделки с друзьями могут негативно повлиять на материальное положение.

Что огненным знакам Зодиака спрогнозировано на пятницу

Гороскоп на сегодня – Лев

Женщины-Львы могут встретить человека, с которым возможны серьезные отношения. Люди творческих профессий могут получить возможность полностью самовыразиться.

Гороскоп на 29 мая 2020 года – Овен

Мужчинам-Овнам можно идти на риск, не стоит сдерживать порыв к творчеству. Женщины-Овны могут рассчитывать на романтические встречи.

Гороскоп на 29 мая 2020 – Стрелец

Мужчины-Стрельцы могут запутаться в любовных сетях. Есть шанс получить подарок от близкого человека.

Что воздушным знакам Зодиака спрогнозировано на пятницу

Гороскоп на сегодня – Водолей

Полноценно отдыхайте. Физические нагрузки и риск могут навредить здоровью. В делах можно достичь отличных результатов, если не терять решимость и блеснуть деловой хваткой.

Гороскоп на 29 мая 2020 года – Близнецы

Возможно, препятствия не удастся преодолеть, и силы будут потрачены зря. Могут мучить головные боли и плохие сны.

Гороскоп на 29 мая 2020 – Весы

Не время идти на риск. Не стоит перегружать себя работой. Пора поменять обстановку и хорошо отдохнуть.Читайте такжеЛучшая совместимость знаков Зодиака: какие пары самые крепкие