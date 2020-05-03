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Гороскоп на 3 мая для всех знаков Зодиака: "вкусные плоды" и темное влияние

3 мая 2020, 07:29

В день свободы печати Тельцам грозят провокации.

Овны в праздник могут получить вкусные плоды – Гороскоп на сегодня 3 мая 2020 года
В праздник "вкусные плоды" могут получить Овны / Reuters

В 12 лунный день и во Всемирный день свободы печати 2020 – воскресенье, 3 мая, не всем можно браться за новые дела.

Представители некоторых знаков Зодиака почувствуют, что просто не могут сидеть, сложа руки, и не зря возьмутся за дела. В частности, Овнам гороскоп на 3 мая 2020 года спрогнозировал "вкусные плоды" деятельности.

Тельцов звезды предупредили об угрозе провокаций и посоветовали отсидеться в стороне от дел. Также тревожный прогноз для Дев – они могут оказаться под темным влиянием.

Что воздушным знакам Зодиака светит в праздник

Гороскоп на сегодня – Водолей

Есть шанс встретить человека, который станет для вас самым родным, но можно столкнуться и с жуликами, которые хотят залезть в ваш карман. Контролируйте свои эмоции.

Гороскоп на 3 мая 2020 года – Весы

Избегайте дел, которые таят в себе опасность.

Читайте такжеГороскоп на завтра: желанный шанс, важная находка и завидные предложенияВаш жизненный путь может измениться из-за человека, которого вы давно знаете.

Гороскоп на 3 мая 2020 – Близнецы

Не пытайтесь найти общий язык с человеком, с которым и ранее не удавалось договориться – усилиям могут оказаться напрасными. Сконцентрируйте внимание на старых делах, пока не время для чего-то новенького.

Что огненным знакам Зодиака светит в праздник

Гороскоп на сегодня – Лев

Не стоит влезать в долги. Все просчитывайте. Направьте энергию на те дела, которые вам приносят не только деньги, но и удовольствие.

Гороскоп на 3 мая 2020 года – Стрелец

Избавьтесь от негатива – займитесь спортом, иначе можете с кем-то серьезно разругаться. Обращайте внимание на свое самочувствие, иногда себя стоит немного жалеть.

Гороскоп на 3 мая 2020 – Овен

Можно окунуться в работу, скорее всего, плоды будут "вкусными". Постарайтесь воздержаться от ненужных покупок.

Что земным знакам Зодиака светит в праздник

Гороскоп на сегодня – Телец

Есть угроза обманов и провокаций, чтобы уберечь себя, стоит поменьше общаться с "левыми" людьми. Подарите тепло и внимание тем, кого любите.

Гороскоп на 3 мая 2020 года – Дева

Откажитесь от общения с теми людьми, которые могут на вас плохо повлиять. Можно начать исполнять новые обязанности, сил будет много.

Гороскоп на 3 мая 2020 – Козерог

Сил будет много, и можно браться за новые дела. На работе может подвернуться возможность заработать лишнюю копеечку. Есть шанс найти хорошего человека.

Что водным знакам Зодиака светит в праздник

Гороскоп на сегодня – Рак 

Может не хватить сил или желания преодолеть препятствия, которые появятся на пути. Возможно, выбранный путь не для вас. 

Гороскоп на 3 мая 2020 года – Рыбы

Постарайтесь увидеть или узнать что-то новенькое, вам нужен глоток свежего воздуха.

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Гороскоп на 3 мая 2020 – Скорпион

Придется разгребать домашние проблемы. Можно прислушаться к советам тех людей, которым вы доверяете. 

Гороскоп 2020 Зодиак Всемирный день свободы печати
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