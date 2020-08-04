Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 августа: лживый совет, выигрыш и повышение

Одному знаку Зодиаку грозит мысленная лихорадка.
Гороскоп на вторник, 4 июля, предупредил, что Близнецы могут получить лживый совет, а Скорпионам грозит мощный удар по репутации.
Львам спрогнозирован выигрыш, а Девам – повышение, говорится в прогнозе, который опубликовал SuperCook.ru.
Еще для одного знака Зодиака тревожный прогноз – Рыб предупредили о возможной мысленной лихорадки.
Какие события спрогнозированы на вторник водным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня – Рыбы
Вам под силу сделать отношения с близкими более крепкими, решить рабочие задачи и улучшить свой социальный статус. Мысли могут быть лихорадочными.
Гороскоп на 4 августа 2020 года – Скорпион
Возможно станут известны факты, которые способны сильно навредить вашей репутации – приведите в порядок документы.Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 5 августа: кому светит звездная помощь
Гороскоп на 4 августа 2020 – Рак
Воздержитесь от конфликтов и никому не навязывайте свои мысли. Идите напролом, будьте сдержаны, и у вас появится шанс достичь желаемого.
Какие события спрогнозированы на вторник воздушным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня – Водолей
Берегите себя, если заболеете – болезнь может затянуться. Жизненных сил может стать меньше. Лучше не отправляться в поездки и в путешествия.
Гороскоп на 4 августа 2020 года – Весы
Близкому человеку может не хватать вашей нежности. Откажитесь от агрессивного поведения.
Гороскоп на 4 августа 2020 – Близнецы
Недоброжелатели могут устроить провокацию, есть угроза ложного совета. Лучше меньше общаться с людьми.
Какие события спрогнозированы на вторник огненным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня – Стрелец
Женщинам-Стрельцам грозят ссоры с близким человеком. Мужчинам-Стрельцам стоит готовиться к кризису в отношениях со второй половинкой.
Гороскоп на 4 августа 2020 года – Овен
Вы можете удачно закончить дело, можно улучшить материальное положение. Хороший день для творчества, учебы и преподавания.
Гороскоп на 4 августа 2020 – Лев
Львы могут улучшить материальное положение благодаря повышению, выигрышу или позитивному завершению дела. Можно заниматься бизнесом и рисковать.
Какие события спрогнозированы на вторник земным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня – Дева
Благодаря общению можно заложить основу для улучшения финансового положения. Есть шанс заслужить одобрение руководства или получить повышение.
Гороскоп на 4 августа 2020 года – Телец
Лучше отказаться от деловых встреч и заключения соглашений. Благодаря творческому подходу к делу и целеустремленности можно достичь высокого результата.
Гороскоп на 4 августа 2020 – Козерог
Возможны ошибки на работе. Можно восстанавливать старые отношения или завязывать новые знакомства.Читайте также"Получат кипучую энергию": кому из знаков Зодиака светит высокий пост