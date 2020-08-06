Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 августа: укрепление дара и крупная покупка

У Скорпионов может укрепиться дар предвидения / Reuters

Гороскоп на четверг, 6 августа, прогнозирует Скорпионам укрепление дара предвидение, а Близнецам советует при необходимости совершить крупную покупку.

Девы могут столкнуться с агрессией, пишет SuperCook.ru.

По его данным, еще один знак Зодиака – Телец – завтра может получить много комплиментов.

Какой четверг спрогнозирован огненным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Из-за снижения жизненного потенциала могут обостриться хронические заболевания, возможны травмы. Не стоит разбрасываться "острыми" словами, можно нарваться на агрессию.

Гороскоп на 6 августа 2020 года – Овен

Не противопоказаны любовные приключения, можно заключать брак.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 7 августа: у кого окрепнет аура, а кто "сорвет куш"Хороший день, чтобы что-то купить.

Гороскоп на 6 августа 2020 – Лев

Мужчинам-Львам грозят конфликты с партнером или с руководством. Планы женщин-Львов могут измениться.

Какой четверг спрогнозирован водным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Возможен кризис в материальных делах. Легкомыслие или смена настроения могут помешать справиться с привычными делами.

Гороскоп на 6 августа 2020 года – Скорпион

Могут усилиться дар предвидения и интуиция. Не отказывайте в помощи тем, кто к вам обратится.

Гороскоп на 6 августа 2020 – Рак

Постарайтесь сделать свою личную жизнь лучше. Чтобы избежать необдуманных действий, проявляйте выдержку и мудрость.

Какой четверг спрогнозирован воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Водолей

Не показывайте мелочность и не суетитесь. Лучше отказаться от общения и от поездок. Постарайтесь избавиться от субъективных оценок чего-либо.

Гороскоп на 6 августа 2020 года – Весы

Лучше отказаться от поездок, новых знакомств и постараться беречь себя от болезней. Постарайтесь не показывать тщеславие, амбициозности и активность.

Гороскоп на 6 августа 2020 – Близнецы

Можно начинать новое дело, тренировать свое тело. Можно сделать крупную покупку. Прогнозируются успехи в делах.

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Гороскоп на сегодня – Дева

Возможна агрессия со стороны посторонних людей. Есть угроза конфликтов с партнерами или с руководством. Лучше отказаться от опасных занятий.

Гороскоп на 6 августа 2020 года – Телец

Есть шанс получить много комплиментов. Может ухудшиться настроение, но не стоит уходить в себя.

Гороскоп на 6 августа 2020 – Козерог

Можно браться за рискованные дела. Вы можете рассчитывать на поддержку влиятельных покровителей и друзей.Читайте также"Преследуют опасность и несчастья": астролог предупредил, кому быть крайне осторожными