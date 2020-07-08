УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 июля: воплощение самых смелых планов и самообман

Один знак Зодиака может столкнуться с непреодолимыми препятствиями.

8 июля 2020, 09:14
Самые смелые планы Весов могут реализоваться – Гороскоп на сегодня 8 июля 2020 года
Самые смелые планы Весов могут воплотиться в жизнь / Reuters

Гороскоп на среду, 8 июля, спрогнозировал, что Весы могу реализовать самые смелые планы, а Ракам грозит самообман.

Скорпионам грозят непреодолимые препятствия, сообщает SuperCook.ru.

В прогнозе также говорится, что Рыбы могут заблуждаться.

Какая среда светит земным знакам Зодиака

Гороскоп на 8 июля 2020 года – Телец

Возможны травмы, отравления, ссоры и ошибки. Есть угроза негативного влияния со стороны.

Гороскоп на 8 июля 2020 – Козерог

Не повышайте голос во время общения с детьми.

Читайте также"Коронавирус в Украине начнет отступать": астролог сказал, когда можно закончить карантинИз-за проблем придется искать компромисс между долгом и желаниями.

Гороскоп на сегодня – Дева

Не пытайтесь силой утвердить свою правоту. Не повышайте голос на детей. Из-за того, что эмоции будут преобладать над разумом, возможны конфликты и ухудшение самочувствия.

Какая среда светит огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 8 июля 2020 года – Лев

Не время для общения с руководством. Будьте внимательны во время работы. Аккуратно отдалите от себя людей, которым не доверяете.

Гороскоп на 8 июля 2020 – Овен

Не вмешивайтесь в споры. Отдалите от себя людей, которым не доверяете. Из-за опрометчивых обещаний или агрессивности может ухудшиться обстановка в личной жизни или на работе.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Стоит отказаться от мясной пищи и алкоголя. Стоит заняться собой, в частности, личной жизнью и духовным развитием.

Какая среда светит воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 8 июля 2020 года – Водолей

Влюбленным можно строить планы на будущее, их получится воплотить в жизнь. Можно вместе со второй половинкой отправляться в путешествие.

Гороскоп на 8 июля 2020 – Близнецы

Не стоит есть мясную пищу и пить алкоголь. Будьте осторожны с электроприборами. В семье возможны размолвки.

Гороскоп на сегодня – Весы

Можно воплощать в жизнь самые смелые намерения и планы. Не лучшее время для принятия кардинальных решений.

Какая среда светит водным знакам Зодиака

Гороскоп на 8 июля 2020 года – Рыбы

Можно организовывать соревнования и конкурсы. Вокруг Рыб могут объединиться единомышленники. Рыбы могут заблуждаться.

Гороскоп на 8 июля 2020 – Рак

Не лучшее время для активного общения и установления контактов – возможен самообман и резкие необдуманные поступки.

Читайте такжеКогда мир получит вакцину от коронавируса: астролог назвал срокиЛегкомыслие и смена настроения могут помешать справляться с привычными делами.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Может ухудшиться самочувствие. В делах могут возникнуть препятствия, которые не удастся преодолеть.

Гороскоп 2020 знаки зодиака
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 июля: воплощение самых смелых планов и самообман». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:28
Евросоюз может открыть границы для Украины: Ляшко рассказал, что для этого нужно сделать
09:14
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 июля: воплощение самых смелых планов и самообман Видео
09:00
Коронавирус в Украине: число зараженных пробило психологическую отметку в 50 тысяч людей
08:53
В США предложили увеличить военную помощь Украине: столько получим
08:46
Жулье отбросило последние сомнения и принялось дожирать Украину мнение
08:45
Украина может стать центром пандемии COVID-19 в Европе: Ляшко назвал главное условие
08:20
Почему нельзя дарить нож: причины и поверья
08:04
Легкая форма коронавируса: врачи назвали опасные последствия для здоровья
07:35
Диета при аллергии: 7 продуктов облегчающих симптомы
07:32
Как передается коронавирус: в ВОЗ заявили о еще одном возможном пути
07:01
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных к 8 июля
06:52
Чего ждать от России и Путина после его "обнуления" мнение
06:28
Вирусолог рассказала, угрожает ли Украине чума из Китая
06:01
"Зажигательная девушка": Славия взбудоражила горячими фото
05:50
Вирусолог объяснила, может ли "выродиться" коронавирус Видео
05:34
К нам стучатся 70-е: в моде эти фантастические платья с принтами - фото Фото
05:05
Мир может накрыть опасная "микст-инфекция" - вирусолог
04:03
Как им это удается: удивительные секреты красоты итальянок
03:22
День семьи любви и верности – картинки с Днем семьи и поздравления-тексты
03:11
Врач объяснил, как пройти бесплатное медобследование в больнице
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять