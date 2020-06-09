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Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 июня: поддержка покровителей и серьезный штраф

9 июня 2020, 09:00

Весы могут воплотить мечту, а Скорпионам грозят травмы.

Водолеи могут получить поддержку покровителей – Гороскоп на сегодня 9 июня 2020 года
Поддержку покровителей могут получить Водолеи / УНИАН

Гороскоп на вторник, на 9 июня, предупредил ряд знаков Зодиака о неприятностях – Стрельцам грозит серьезный штраф, Скорпионам – обострение проблем, а Львам и Овнам – неприятности на работе.

Скорпионам также нужно остерегаться травм, поделился прогнозом SuperCook.ru.

Позитивные изменения спрогнозированы Водолеям и Весам – Водолеи могут получить поддержку покровителей, а Весам светит воплощение мечты.

К чему готовиться воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Чтобы справиться с рабочими делами, придется быть максимально организованными, дисциплинированными и сконцентрированными. Может быть много разных неожиданностей. Работоспособность будет повышенной.

Гороскоп на 9 июня 2020 года – Водолей

Возможно, придется пересмотреть договоренности, достигнутые с партнерами ранее.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 10 июня: невероятные предложения и финансовый успехРезультаты работы можно будет увидеть в конце месяца.

Гороскоп на 9 июня 2020 – Весы

Может появиться шанс воплотить в жизнь мечты, которые касаются особы противоположного пола. Можно подписывать документы. Возможно, придется куда-то поехать по работе.

К чему готовиться земным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Козерог

Не стоит вмешиваться в конфликты. Не время для того, чтобы усердствовать. Возможно, вы начнете переоценивать ценности и займетесь духовными поисками, а это может негативно повлиять на умение распределять жизненную энергию.

Гороскоп на 9 июня 2020 года – Дева

Не ведитесь на требования сделать что-то отчаянное. Не стоит вмешиваться в сомнительные дела. Не усердствуйте.

Гороскоп на 9 июня 2020 – Телец

Возможно, получиться исправить ошибки, которые вы допустили в прошлом. Может появиться шанс решить важные рабочие проблемы.

К чему готовиться огненным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Лев

Конфликты с коллегами или начальством могут закончиться не в вашу пользу. Возможно изменение положение в коллективе.

Гороскоп на 9 июня 2020 года – Овен

Не время для активных действий, можно зря потратить силы. Есть угроза конфликтов с руководством и коллегами, они могут быть для вас провальными.

Гороскоп на 9 июня 2020 – Стрелец

Из-за иллюзий или просчетов от начальства можно получить серьезный штраф. Возможно, появиться шанс исправить старые ошибки и решить важные проблемы.

К чему готовиться водным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Возможна встреча с давним другом. Подходящее время для того, чтобы сделать выводы из того, что было пережито – учесть все ошибки.

Гороскоп на 9 июня 2020 года – Рак

Вы станете себя лучше чувствовать. Можно исправить ошибки, допущенные в прошлом, и решить важные рабочие проблемы.

Гороскоп на 9 июня 2020 – Скорпион

Могут обостриться проблемы, которые возникли на протяжении прошлых месяцев. Есть угроза травм.Читайте такжеАстролог сказал, когда встретятся Зеленский и Путин

Гороскоп 2020 Зодиак
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 июня: поддержка покровителей и серьезный штраф». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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