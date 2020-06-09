Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 июня: поддержка покровителей и серьезный штраф

Весы могут воплотить мечту, а Скорпионам грозят травмы.
Гороскоп на вторник, на 9 июня, предупредил ряд знаков Зодиака о неприятностях – Стрельцам грозит серьезный штраф, Скорпионам – обострение проблем, а Львам и Овнам – неприятности на работе.
Скорпионам также нужно остерегаться травм, поделился прогнозом SuperCook.ru.
Позитивные изменения спрогнозированы Водолеям и Весам – Водолеи могут получить поддержку покровителей, а Весам светит воплощение мечты.
К чему готовиться воздушным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня – Близнецы
Чтобы справиться с рабочими делами, придется быть максимально организованными, дисциплинированными и сконцентрированными. Может быть много разных неожиданностей. Работоспособность будет повышенной.
Гороскоп на 9 июня 2020 года – Водолей
Возможно, придется пересмотреть договоренности, достигнутые с партнерами ранее.
Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 10 июня: невероятные предложения и финансовый успехРезультаты работы можно будет увидеть в конце месяца.
Гороскоп на 9 июня 2020 – Весы
Может появиться шанс воплотить в жизнь мечты, которые касаются особы противоположного пола. Можно подписывать документы. Возможно, придется куда-то поехать по работе.
К чему готовиться земным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня – Козерог
Не стоит вмешиваться в конфликты. Не время для того, чтобы усердствовать. Возможно, вы начнете переоценивать ценности и займетесь духовными поисками, а это может негативно повлиять на умение распределять жизненную энергию.
Гороскоп на 9 июня 2020 года – Дева
Не ведитесь на требования сделать что-то отчаянное. Не стоит вмешиваться в сомнительные дела. Не усердствуйте.
Гороскоп на 9 июня 2020 – Телец
Возможно, получиться исправить ошибки, которые вы допустили в прошлом. Может появиться шанс решить важные рабочие проблемы.
К чему готовиться огненным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня – Лев
Конфликты с коллегами или начальством могут закончиться не в вашу пользу. Возможно изменение положение в коллективе.
Гороскоп на 9 июня 2020 года – Овен
Не время для активных действий, можно зря потратить силы. Есть угроза конфликтов с руководством и коллегами, они могут быть для вас провальными.
Гороскоп на 9 июня 2020 – Стрелец
Из-за иллюзий или просчетов от начальства можно получить серьезный штраф. Возможно, появиться шанс исправить старые ошибки и решить важные проблемы.
К чему готовиться водным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня – Рыбы
Возможна встреча с давним другом. Подходящее время для того, чтобы сделать выводы из того, что было пережито – учесть все ошибки.
Гороскоп на 9 июня 2020 года – Рак
Вы станете себя лучше чувствовать. Можно исправить ошибки, допущенные в прошлом, и решить важные рабочие проблемы.
Гороскоп на 9 июня 2020 – Скорпион
Могут обостриться проблемы, которые возникли на протяжении прошлых месяцев. Есть угроза травм.Читайте такжеАстролог сказал, когда встретятся Зеленский и Путин