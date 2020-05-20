Гороскоп на 20 мая для всех знаков Зодиака: кто станет счастливее

Раки и Скорпионы могут стать счастливее / Reuters

Среда может принести позитивные эмоции Ракам и Скорпионам – гороскоп на 20 мая 2020 года спрогнозировал, что эти знаки Зодиака могут стать счастливее.

У Овнов, Львов и Козерогов завтра может стать меньше денег, привел прогноз SuperCook.ru.

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Гороскоп на 20 мая 2020 года – Скорпион

Возможно, отношения с членами семьи будут напряженными, не стоит на этом зацикливаться. Займитесь делом, которое делает вас счастливыми.

Гороскоп на 20 мая 2020 – Рыбы

Пора готовиться к активному этапу жизни, можно привести в порядок дела. Могут приехать родственники.

Гороскоп на сегодня – Рак

Посиделки могут вымотать. Лучше всего отдыхать на природе с самыми близкими людьми. Раки могут стать счастливее благодаря второй половинке.

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Гороскоп на 20 мая 2020 года – Стрелец

Не время для решения любовных вопросов. Неожиданные новости или поездки могут осложнить отношения с близкими. Возможны незапланированные расходы.

Гороскоп на 20 мая 2020 – Овен

Возможны склоки из-за нежелания признавать ошибки.

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Гороскоп на сегодня – Лев

Конфликты могут возникнуть из-за нежелания признавать промахи. Готовьтесь, денег может стать меньше.

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Гороскоп на 20 мая 2020 года – Весы

Не стоит быть слишком доверчивыми, иначе – вас могут "кинуть" на деньги. Кошелек могут пополнить малознакомые люди. Возможны позитивные изменения в личной жизни.

Гороскоп на 20 мая 2020 – Водолей

Можно навести порядок дома, что-то улучшить, придумать, как укрепить семью. Стоит отказаться от тщеславия, суеты. Не поддавайтесь негативному влиянию.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Возможно, придется ехать туда, куда вы не планировали. Рассчитывайте только на себя. Из-за общения с новым знакомым или старыми друзьями возможно недоразумение.

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Гороскоп на 20 мая 2020 года – Телец

Откажитесь от серьезных нагрузок и риска – это может "ударить" по организму. Не время прислушиваться к советам. Не беритесь за дела, в которых не разобрались.

Гороскоп на 20 мая 2020 – Дева

Хроническая усталость может негативно повлиять на здоровье.

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Гороскоп на сегодня – Козерог

Возможно, придется потратить деньги на то, чего не было в ваших планах. Берегитесь – вы можете получить травму или заболеть.