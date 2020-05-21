Гороскоп на 21 мая для всех знаков Зодиака: легкие деньги и везение в любви

Легкие деньги может получить один знак Зодиака, но они надолго в кармане не задержатся.
В четверг, 21 мая, мужчины-Тельцы могут получить "плюшки" – поддержку начальства и легкие деньги. Есть один нюанс – легкие деньги не задержатся надолго в кармане.
У Скорпионов может ухудшиться материальное положение, а Близнецов ждет везение в любви, привел гороскоп на 21 мая 2020 года SuperCook.ru.
Что земным знакам Зодиака спрогнозировали на четверг
Гороскоп на сегодня – Дева
Откажитесь от любовных авантюр и не ищите компромиссы с совестью. Постарайтесь не концентрировать внимание на мелких неприятностях.
Гороскоп на 21 мая 2020 года – Козерог
Прислушивайтесь к интуиции и голосу разума.
Читайте такжеГороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака: чей кошелек станет полнееВозможны разочарования на любовном фронте.
Гороскоп на 21 мая 2020 – Телец
Мужчинам-Тельцам светит поддержка начальства, а женщинам – успех на любовном фронте. Могут появиться легкие деньги.
Что водным знакам Зодиака спрогнозировали на четверг
Гороскоп на сегодня – Рыбы
Необходимо знать меру в еде и в удовольствиях. Не перенапрягайтесь – как физически, так и психологически.
Гороскоп на 21 мая 2020 года – Рак
Переутомление может "ударить" по здоровью. Во всем знайте меру. Откажитесь от дел, в которых не разбираетесь.
Гороскоп на 21 мая 2020 – Скорпион
Материальное положение может ухудшиться, поэтому бережно относитесь к деньгам. Если решительно возьметесь за новое дело – сможете его завершить.
Что воздушным знакам Зодиака спрогнозировали на четверг
Гороскоп на сегодня – Водолей
Успеха можно достичь, если самостоятельно обдумать план действий, а потом начать двигаться вперед. После откровенного разговора возможно разочарование.
Гороскоп на 21 мая 2020 года – Близнецы
Воплощайте в жизнь задуманное и можете получить удовольствие. Возможно везение в любви, только не "включайте диктатора".
Гороскоп на 21 мая 2020 – Весы
Вы идете по правильному пути, не поддавайтесь влиянию чужого мнения. Если все обдумаете, а потом начнете действовать, – возможен успех.
Что огненным знакам Зодиака спрогнозировали на четверг
Гороскоп на сегодня – Овен
Черная полоса будет чередоваться с белой. Желания и воля не помогут справиться с негативными тенденциями, не стоит плыть против течения.
Гороскоп на 21 мая 2020 года – Лев
Возможны проблемы с близкими. "Львицам" стоит обратить внимание на состояние своего здоровья. Лучше закрепиться на занятых позициях.
Гороскоп на 21 мая 2020 – Стрелец
Самочувствие может ухудшиться.
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