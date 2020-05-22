Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака: чей кошелек станет полнее

Кошелек Раков, Близнецов и Тельцов может "пополнеть" / УНИАН

В пятницу, 22 мая, кошелек Тельцов, Близнецов и Раков может стать полнее. Представителям этих знаков Зодиака гороскоп на 22 мая 2020 года спрогнозировал улучшение финансового положения.

Девы и Козероги могут найти вторую половинку, Львам светит поощрение от начальства, а Весам грозит пожар, привел прогноз SuperCook.ru.

Чего ожидать в пятницу огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 мая 2020 года – Стрелец

Во время общения с начальством не забывайте о дипломатичности, иначе могут возникнуть проблемы в плане карьерного роста. Надежды могут оказаться призрачными.

Гороскоп на 22 мая 2020 – Овен

Из-за неточных высказываний возможны недоразумения. Из-за бурных эмоций ситуация может ухудшиться.

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Гороскоп на сегодня – Лев

Стоит советоваться с близким человеком. Можно решать денежные проблемы. Руководство может вас поощрить.

Чего ожидать в пятницу земным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 мая 2020 года – Телец

Можно воплощать в жизнь свои планы, проводить деловые встречи. Велика вероятность того, что материальное положение получится улучшить. Возможны проблемы из-за слишком большого количества работы или необдуманных обещаний.

Гороскоп на 22 мая 2020 – Дева

Можно вложить крупную сумму. Одинокие люди могут встретить свою любовь. Возможны неприятности, не реагируйте на них слишком бурно.

Гороскоп на сегодня – Козерог

На работе возможны недоразумения, конфликты и происки противников. Уладить проблемы может помочь компромисс.

Чего ожидать в пятницу воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 мая 2020 года – Весы

Организм может ослабиться, возможно разочарование в жизни. Откажитесь от принятия важных решений. Возможны ссоры с незнакомцами или противником и пожар.

Гороскоп на 22 мая 2020 – Водолей

Есть угроза несчастных случаев, ссор с незнакомцами. Не время для принятия важных решений и общения с руководством.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Материальное положение может улучшиться, есть шанс сделать выгодные покупки. Можно вложить крупную сумму.

Чего ожидать в пятницу водным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 мая 2020 года – Скорпион

Можно вкладывать деньги в недвижимость. Не беритесь за непосильные дела, это может ударить по здоровью и по репутации.

Гороскоп на 22 мая 2020 – Рыбы

Если восстановить старые связи, уровень работы может измениться. Стоит решительно браться за новые дела.

Гороскоп на сегодня – Рак

Вероятнее всего, вам удастся улучшить финансовое положение.

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