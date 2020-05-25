Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака: новая опора, признание и удары в спину

Львы и Овны могут получить удар в спину / Reuters

Гороскоп на 25 мая 2020 года – последний понедельник мая и весны – спрогнозировал Рыбам новую опору, Скорпионам – признание, а Ракам – поддержку руководства.

Самый негативный прогноз составлен для Овнов и Львов, представителям этих знаков Зодиака грозят удары в спину, пишет SuperCook.ru.

Каким будет понедельник для воздушных знаков Зодиака

Гороскоп на сегодня – Водолей

Мечта может осуществиться. Возможно везение в любви, только "не включайте мороз". Если будете придерживаться золотой середины – не ошибетесь.

Гороскоп на 25 мая 2020 года – Близнецы

Не позвольте негативным эмоциям вырваться наружу, будьте терпеливыми. Можно достичь успеха, если быть добросовестными и общительными. Возможно, удастся создать что-то необычное.

Гороскоп на 25 мая 2020 – Весы

Возможно, вам не поздоровится. Можно приобретать ценные вещи, в частности, драгоценности, и недвижимость.

Каким будет понедельник для земных знаков Зодиака

Гороскоп на сегодня – Дева

Можно узнать что-то плохое. Берегите себя – есть угроза травм. Возможно, вам не будет хватать энергии, если это так – пора отдохнуть.

Гороскоп на 25 мая 2020 года – Козерог

На работе могут "перетасовать кадры" так, что обстановка для вас станет неблагоприятной.

Читайте такжеГороскоп на неделю: кому нельзя гнаться за двумя зайцамиВ личной жизни возможны проблемы.

Гороскоп на 25 мая 2020 – Телец

Отложите новые дела, встречи и тяжелую работу. Берегитесь, возможны травмы. Лучше провести день на природе.

Каким будет понедельник для водных знаков Зодиака

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Новые знакомые могут стать опорой. Можете рассчитывать на поддержку руководства. Смело беритесь за дела, вам светит успех. Развивайте связи.

Гороскоп на 25 мая 2020 года – Рак

Вам спрогнозирован успех в любви и в делах. Вы можете получить хорошие новости издалека.

Гороскоп на 25 мая 2020 – Скорпион

Вы сможете полностью выложиться на работе и получить признание. Ждите визита гостей. Если не хотите конфликтов – проявите максимум такта и терпения.

Каким будет понедельник для огненных знаков Зодиака

Гороскоп на сегодня – Овен

Возможен удар в спину – есть угроза обмана со стороны деловых партнеров. Возможны преграды в рискованных делах.

Гороскоп на 25 мая 2020 года – Лев

Есть угроза разрыва отношений с близким человеком. Планы могут разрушиться из-за стечения обстоятельств. Деловые партнеры могут нанести удар в спину.

Гороскоп на 25 мая 2020 – Стрелец

Возможно, придется защищать свою точку зрения или свой авторитет, главное – не взорваться. Иногда не стоит выкладывать всю правду.