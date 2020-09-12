Гороскоп на сентябрь 2020: одному знаку Зодиака сулят "потрясные" результаты

В течение месяца представителям одного знака Зодиака спрогнозирована удача.
В сентябре 2020 года знак Зодиака Овен способен добиться потрясающего результата – необходимо проявить инициативу и смелость.
На протяжении сентября Овнов будет сопровождать удача, пишет SlovoFraza, ссылаясь на астрологов.
Эксперты отметили, что представителям этого знака стоит взяться за новое дело, с их пути будут устраняться трудности, преграды и проблемы.
"…Овен полон сил и гениальных идей… вам хватит терпения и целеустремленности, чтобы довести начатое до конца. Да и обстоятельства складываются максимально благоприятно...", – спрогнозировали астрологи.
- Напомним, астролог Влад Росс рассказал, что светит всем знакам Зодиака в сентябре 2020 года.
- Эксперт прогнозировал, что Овны могут стать жертвой грабителей, им также грозят сложности, связанные с несчастными случаями и авариями.
Автор: Екатерина Присяжнюк