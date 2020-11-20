Гороскоп на выходные: жизнь одного знака пропитается удачей – астрологи

Водному знаку Зодиака посоветовали создать что-то новое.
Астрологи составили гороскоп на выходные – 21-22 ноября, и отметили, что это будет идеальное время для знака Зодиака Рыбы.
В субботу и воскресенье у этого знака буквально каждая минута жизни будет пропитана радостными известиями и удачей, пишет slovofraza.com.
Эксперты добавили, что больше всех повезет Рыбам, которые найдут время для творчества, поэтому стоит обязательно создать что-то новое.
"…Bы не только получите удовольствие, но вскоре найдете единомышленников и даже поклонников. B недалеком будущем хобби способно принести вам популярность и деньги", – выяснили астрологи.
- Ранее астролог Влад Росс предупредил, что Рыбы – легкая добыча мошенников.
- Эксперт отметил, что представители этого знака Зодиака многое теряют, поскольку часто ведутся на сладкие обещания.
Знак Зодиака Рыбы
Рыбы – это один из водных знаков Зодиака. Рыбы закрывают зодиакальный круг – всего насчитывается 12 знаков Зодиака, и этот знак является 12-м.
Рыбами считаются люди, которые родились в период с 19 февраля по 20 марта.