Гороскоп на выходные: жизнь одного знака пропитается удачей – астрологи

На выходных жизнь Рыб буквально пропитается удачей, спрогнозировали астрологи / Анастасия Олейникова для Главреда

Астрологи составили гороскоп на выходные – 21-22 ноября, и отметили, что это будет идеальное время для знака Зодиака Рыбы.

В субботу и воскресенье у этого знака буквально каждая минута жизни будет пропитана радостными известиями и удачей, пишет slovofraza.com.

Эксперты добавили, что больше всех повезет Рыбам, которые найдут время для творчества, поэтому стоит обязательно создать что-то новое.

"…Bы не только получите удовольствие, но вскоре найдете единомышленников и даже поклонников. B недалеком будущем хобби способно принести вам популярность и деньги", – выяснили астрологи.

Ранее астролог Влад Росс предупредил, что Рыбы – легкая добыча мошенников.

Эксперт отметил, что представители этого знака Зодиака многое теряют, поскольку часто ведутся на сладкие обещания.