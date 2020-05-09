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Гороскоп на 10 мая для всех знаков Зодиака: кого ждет служебный роман, а кому "светит" денежный бонус

9 мая 2020, 14:01

Обаяние Близнецов в воскресенье никого не оставит равнодушным.

гороскоп
Гороскоп на 10 мая 2020 благоприятен почти для всех знаков Зодиака

В воскресенье, 10 мая, – 18 лунный день. Он обещает быть очень благоприятным. Звезды советуют в воскресенье заняться самоанализом, саморазвитием, творчеством и созиданием. Также стоит отложить все дела и  посвятить время радостям жизни – сходить на природу или в гости, устроить небольшой домашний праздник, танцевать, петь и веселиться от души.

Что земным знакам Зодиака наобещал гороскоп на 10 мая

Гороскоп на 10 мая 2020 года – Козерог

Очень благоприятный день.  Вас ждет известие, которое приведет к небольшим, но перспективным изменениям в личной жизни.

Гороскоп на завтра – Дева

Представителям знака хочется гулять и веселиться. Не отказывайте себе в этом удовольствии, однако только в первой половине дня. После обеда стоит заняться делами, которые вы давно откладывали.

Гороскоп на 10 мая 2020 – Телец

Хороший день для заключения брака, свидания с любимым человеком, нового знакомства, которое может перерасти в длительные серьезные отношения.

Чего огненным знакам Зодиака ждать от 10 мая

Гороскоп на 10 мая 2020 года – Стрелец

Будьте острожны в финансовых делах. Есть риск потратить больше денег, чем вы можете себе позволить. Старайтесь не ссориться с членами семьи. Тем более что причина всех разногласий – ваше легкомыслие.

Гороскоп на завтра – Овен 

Вас наконец-то оценят по достоинству даже те, кто активно вас критиковал. Вечером не исключены романтические сюрпризы.

Гороскоп на 10 мая 2020 – Лев

Сексуальность и обаяние бьют ключом. В этот день вы легко сможете добиться расположения представителей противоположного пола и осуществить множество выгодных дел.

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Что водным знакам Зодиака обещает гороскоп на 10 мая

Гороскоп на 10 мая 2020 года – Скорпион

Не самый приятный день для представителей знака. Не стоит ждать, что вам что-то достанется легко. Чтобы достичь цели, нужно будет потрудиться.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Возможны поездки. Даже если вас отправят в неожиданную командировку, вы получите массу положительных эмоций.

Гороскоп на 10 мая 2020 – Рак

У Раков получится заключить выгодную сделку и достичь компромисса в вопросах, которые ранее вызывали разногласия и споры. Вечер проведите в компании друзей.

Чего воздушным знакам Зодиака ждать 10 мая

Гороскоп на 10 мая 2020 года – Близнецы

Вы можете по-новому взглянуть на коллегу по работе. Ваше обаяние также не оставит равнодушными окружающих. Не исключен служебный роман.

Гороскоп на завтра – Весы

Удачный день для романтических свиданий – вечер принесет яркие эмоции. Также ждите неожиданный денежный бонус.

Гороскоп на 10 мая 2020 – Водолей

День хорош для интеллектуального труда. Вы сможете найти решение в таких вопросах, в которых все остальные потерпели неудачу. Вечер проведите в кругу семьи.

Читайте такжеКому в мае грозят несчастные случаи: астролог назвал даты

Как сообщал Главред, ранее астролог назвал "черные дни" мая

В свою очередь, экстрасенс Хаял Алекперов составил гороскоп на май 2020 года и предупредил, что отношениям Львов, Дев и Козерогов грозят "удары".

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Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 10 мая для всех знаков Зодиака: кого ждет служебный роман, а кому "светит" денежный бонус». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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