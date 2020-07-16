Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 июля: кого ждет встреча с будущим мужем

Гороскоп на пятницу, 17 июля, Козерогам пообещал романтическую встречу, а Близнецов предостерег от капиталовложений.
Кроме того, Звезды предупредили Львов об изменах и недоброжелателях, пишет SuperCook.ru.
Чего ждать завтра водным знакам Зодиака
Гороскоп на 17 июля 2020 года – Скорпион
Будьте более лояльны к окружающим, даже если они очень несговорчивы. В финансовой сфере намечается спад — самое время начать экономить деньги.
Гороскоп на 17 июля 2020 – Рак
Ваша интуиция, привлекательность и творческий, оригинальный взгляд на вещи смогут расположить к вам окружающих. Но вам предстоит отстаивать свои взгляды.
Гороскоп на завтра – Рыбы
Не стоит торопиться принимать важные решения. Любой серьезный шаг совершайте обдуманно, не доверяйте ведение ваших финансовых дел случайным людям.
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Чего ждать 17 июля огненным знакам Зодиака
Гороскоп на 17 июля 2020 года – Овен
Ваша энергия на нуле. Любое дело потребует значительных усилий, а результаты не будут стоить приложенных сил. Неблагоприятны новые знакомства.
Гороскоп на 17 июля 2020 – Стрелец
Сегодня любые коммерческие дела не принесут желаемых результатов. Неожиданное известие может осложнить отношения с окружающими.
Гороскоп на завтра – Лев
Измены, тайные недоброжелатели или открытая агрессия - это то, что ждет вас в пятницу. Будьте острожны.
Чего ждать завтра воздушным знакам Зодиака
Гороскоп на 17 июля 2020 года – Близнецы
Вам нужно обязательно проявить терпение и выдержку. Неблагоприятное время для крупных капиталовложений или покупок.
Гороскоп на 17 июля 2020 – Весы
Опасный и тяжелый для здоровья день. Эмоции будут преобладать над рассудком, что может привести к конфликтам с начальством и коллегами. Это приведет к ухудшению самочувствия.
Гороскоп на завтра – Водолей
Вы можете оказаться на вершине успеха. В этом поможет ваша скромность, которая будет вас выгодно выделять на фоне коллег и партнеров.
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Чего ждать 17 июля земным знакам Зодиака
Гороскоп на 17 июля 2020 года – Телец
Женщины-Тельцы могут встретить новую любовь. Вы встретите мужчину, отношения с которым приведут к браку. Мужчин-Тельцов звезды предупреждают о проблемах со здоровьем.
Гороскоп на 17 июля 2020 – Дева
Вероятны финансовые потери и ссоры с коллегами по работе или соседями по дому. Не лучшее время для того, чтобы обращаться с просьбами к начальству.
Гороскоп на завтра – Козерог
Вечером вас ждет романтическая встреча или новое знакомство, которое перерастет в серьезные отношения. Днем будьте внимательны при работе с документами.
Напомним, ранее астрологи выяснили, что умнейшими из 12 знаков Зодиака являются Близнецы, Стрелец и Скорпион.