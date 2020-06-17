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Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 июня: подножка от тайного недруга и перспективное знакомство

17 июня 2020, 05:05

Ракам грозят материальные проблемы, а Рыбы могут достичь уникального результата.

Тельцам прогнозируется возможная подножка от тайного недруга – Гороскоп на завтра 18 июня 2020 года
Возможная подножка от тайного недруга спрогнозирована Тельцам / Reuters

В четверг, 18 июня, трем знакам Зодиака – Лев, Овен и Дева – можно вступать в брак, а Близнецам спрогнозировано перспективное знакомство.

Рыбам гороскоп на 18 июня 2020 года спрогнозировал возможность достичь уникального результата, сообщает SuperCook.ru.

Раков предупредили об угрозе финансовых проблем, а Тельцов – о возможной подножке от тайного недруга.

Что огненным знакам Зодиака светит в четверг

Гороскоп на 18 июня 2020 года – Овен

В первую половину дня можно заключать брак, делать крупные покупки, планировать отдых и путешествия.

Гороскоп на 18 июня 2020 – Лев

Начало дня подходит для крупных покупок, заключения брака, для путешествий и отдыха. Во второй половине дня не стоит слишком сильно доверять людям.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Можно обращаться к руководству с деловыми предложениями. Беритесь за любое дело, сил будет достаточно.

Что воздушным знакам Зодиака светит в четверг

Гороскоп на 18 июня 2020 года – Близнецы

Вы можете познакомиться с человеком, с которым в будущем могут сложиться серьезные отношения. Благодаря хорошей новости могут открыться новые перспективы.

Гороскоп на 18 июня 2020 – Весы

Мужчины-Весы могут найти новые отношения. Есть угроза ошибок на работе, обманов и неожиданных поворотов судьбы.

Гороскоп на завтра – Водолей

Найдите время для полноценного отдыха. Возможны небольшие проблемы дома. Из-за нервов возможна неадекватная реакция на происходящее.

Что водным знакам Зодиака светит в четверг

Гороскоп на 18 июня 2020 года – Рак

Из-за новых дел возможны материальные проблемы. Не стоит строить планы. Вы можете сами себя обмануть.

Гороскоп на 18 июня 2020 – Скорпион

Можно покупать недвижимость, начинать ремонт, что-то менять дома. Хороший день для обновления себя. Во второй половине дня вы можете плохо себя чувствовать.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Энергии для творчества может оказаться больше, можно добиться уникального результата. Можно пополнить кошелек, отправляться на встречи.

Что земным знакам Зодиака светит в четверг

Гороскоп на 18 июня 2020 года – Дева

В первой половине дня можно заключать брак, сделки, решать важные вопросы, делать крупные покупки. Во второй половине дня возможные стрессовые ситуации.

Гороскоп на 18 июня 2020 – Козерог

Возможно, придется посвятить день второй половинке, домашнему уюту и родным. Можно проводить операции с недвижимостью, тренировать тело и путешествовать.

Гороскоп на завтра – Телец

Тайный недруг может сделать подножку, будьте бдительны. Благодаря новому знакомству можно иначе взглянуть на мир.

Гороскоп 2020 Зодиак
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 июня: подножка от тайного недруга и перспективное знакомство». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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