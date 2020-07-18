Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 июля: искушения, лживые обещания и неожиданное известие

Рыбам нужно быть терпеливее и скромнее в запросах, говорит гороскоп

Гороскоп на воскресенье, 19 июля, Козерогам посоветовал устроить вечеринку, а Скорпионов призвал не давить на окружающих своим авторитетом.

Кроме того, Звезды предупредили Тельцов о проблемах в семье, пишет SuperCook.ru.

Чего ждать завтра водным знакам Зодиака

Гороскоп на 19 июля 2020 года – Скорпион

Не будьте очень требовательны к окружающим, иначе вас будут ждать лишь разочарования и обиды. Не давите своим авторитетом и не разговаривайте на повышенных тонах с членами семьи.

Гороскоп на 19 июля 2020 – Рак

Вы можете повысить свою личную популярность и обрести любовь. Вероятны случайные знакомства, которые оставят глубокий след в вашей жизни.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Будьте терпеливее и скромнее в запросах. У вас получится улучшить свое материальное положение, наладить и укрепить отношения с близкими.

Чего ждать 19 июля огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 19 июля 2020 года – Овен

Ваша работоспособность находится на низком уровне. Звезды не советуют проявлять активность в сфере профессиональной деятельности. Лучше проведите время с семьей.

Гороскоп на 19 июля 2020 – Стрелец

Планеты не благоволят к вам. В семейных отношениях или в общении с партнером возможны проблемы или ложные обещания.

Гороскоп на завтра – Лев

Вы станете объектом для критики. Это накалит атмосферу до предела, а ваши противники узнают всю силу вашего гнева.

Чего ждать завтра воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 19 июля 2020 года – Близнецы

Неожиданное известие может осложнить отношения с окружающими. В этот день лучше не предпринимать никаких поездок.

Гороскоп на 19 июля 2020 – Весы

Будьте осмотрительны и в словах, и в действиях. Нельзя обещать или требовать исполнения обязательств. Возможны ссоры в семье или с друзьями.

Гороскоп на завтра – Водолей

Отправляйтесь гулять на свежий воздух или в путешествие. Вас ждет встреча, которая запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений.

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Чего ждать 19 июля земным знакам Зодиака

Гороскоп на 19 июля 2020 года – Телец

Вас ждут искушения и лживые обещания. В семейных отношениях или в общении с партнером возможны проблемы. Сильная раздражительность может вызвать в вас желание нагрубить или обидеть.

Гороскоп на 19 июля 2020 – Дева

Ложные обещания или неосмотрительные поступки приведут к слезам и обидам. Возможна небольшая материальная поддержка или ценный совет со стороны малознакомых людей.

Гороскоп на завтра – Козерог

Ваше хобби может привести к дополнительному источнику заработка. Звезды советуют отправиться в гости или принять гостей у себя.

Напомним, ранее астролог Василиса Володина спрогнозировала, что во второй половине июля Козерогам светит океан любви.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на июль текущего года для всех знаков Зодиака. В прогнозе говорилось, что в 20-х числах месяца Козерогам можно искать новую работу или организовывать новый бизнес.