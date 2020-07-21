УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 июля: лживые обещания и влияние темных сил

Один из знаков Зодиака ждет разрыв отношений.

21 июля 2020, 13:30

гороскоп
Стрельцам лучше не стремиться к новым любовным победам, говорит гороскоп

Гороскоп на среду, 22 июля, посоветовал Скорпионам провести день наедине с собой, а Близнецов призвал попросить совет у близких людей.

Кроме того, Овнов ждут значительные события в личной жизни, пишет SuperCook.ru.

Чего завтра ждать водным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 июля 2020 года – Скорпион

День лучше провести в одиночестве. Стоит избегать общения с людьми. Дальнейшее развитие событий потребует от вас осторожности и взвешенности.

Гороскоп на 22 июля 2020 – Рак

Вы можете начать сорить деньгами и пускать пыль в глаза. Не все смогут разделить ваш напускной оптимизм. Вам необходимо побыть в одиночестве.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Ждите поддержки и покровительства Высших сил. Остерегайтесь эйфории и заблуждений. Критичное отношение к себе и покаяние значительно облегчат вашу совесть и будут способствовать общему обновлению.

Чего ждать 22 июля огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 июля 2020 года – Овен

Откажитесь от стандартного подхода к делам и проявите изобретательность и фантазию. Вы сможете блеснуть в обществе, привлечь внимание лиц противоположного пола. Возможны значительные события в личной жизни.

Гороскоп на 22 июля 2020 – Стрелец

Не стремитесь к новым любовным победам. Вам стоит быть очень осмотрительными в ваших сексуальных связях.

Гороскоп на завтра – Лев

Звезды предупреждают Львов об обольщениях, лживых обещаниях и влиянии негативных и темных сил. Вероятны неудачи в личной жизни — крушение планов, надежд и ожиданий. Не исключен разрыв отношений с близким человеком.

Читайте такжеАстролог назвал счастливчиков июля: кому светят выгодные сделки и любовь

Чего ждать завтра воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 июля 2020 года – Близнецы

Во второй половине дня вероятно неприятное известие. Не торопитесь принимать скоропалительных решений: чтобы избежать ошибки, вам необходим совет самых близких людей.

Гороскоп на 22 июля 2020 – Весы

Постарайтесь избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест. Ваше здоровье под угрозой, поэтому тщательно скорректируйте предстоящие дела.

Гороскоп на завтра – Водолей

День гармонии с собой и окружающим миром. Личная жизнь также будет спокойной и мирной. Многие ощутят уверенность в собственных силах.

Чего ждать 22 июля земным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 июля 2020 года – Телец

День несет радостные события, ожидайте хорошей новости или приятной встречи. Стоит провести время с самыми близкими людьми.

Гороскоп на 22 июля 2020 – Дева

Приятное известие может заставить вас изменить намеченные планы или принести прибыль. Хороший день для спорта.

Гороскоп на завтра – Козерог

Хороший день для заключения браков, веселья и путешествий. Нельзя отказывать в выполнении просьб.

Читайте такжеГороскоп на июль 2020: потеря кругленькой суммы и встреча с покровителем

Напомним, ранее астрологи выяснили, что умнейшими из 12 знаков Зодиака являются Близнецы, Стрелец и Скорпион.

гороскоп Гороскоп 2020 Зодиак знаки Зодиака гороскоп на июль гороскоп на завтра
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 июля: лживые обещания и влияние темных сил». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

14:17
Новый рейтинг партий: социологи выяснили, за кого готовы голосовать украинцы
14:15
Солист Ляписа и Brutto Сергей Михалок стал отцом четвертый раз
14:14
Захват заложников в Луцке - онлайн Видео
14:13
Бронхит: симптомы, причины и факторы риска
14:01
У метро "Минская" в Киеве прогремел взрыв Видео
13:49
Геращенко рассказал о судимостях террориста из Луцка Видео
13:47
Украинская топ-модель топлес показала грудь и взорвала сеть
13:32
Луцкий террорист написал книгу о своей жизни в тюрьме Видео
13:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 июля: лживые обещания и влияние темных сил
13:29
"У меня тут дети и беременные! Не только автобус взорву": появилась переписка с террористом из Луцка Видео
13:05
Киев и популярный курорт вырвались из лап карантина Видео
12:54
В Слуге народа рассказали, будут ли двигать "Юзика" в мэры Кривого Рога Видео
12:54
В СБУ уточнили количество заложников в Луцке и обратились к жителям города Видео
12:33
Как проверить счет на Киевстаре – проверка пакета, своего и чужого номера
12:30
Луцкий террорист заявил о еще одной заложенной в людном месте взрывчатке Видео
11:58
Медики назвали "вонючий" признак надвигающегося инфаркта
11:57
Умер певец Бока - Борис Давидян Видео
11:54
Террорист, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования Видео
11:54
"Слышны выстрелы, автобус поврежден": Зеленский прокомментировал вооруженный захват заложников в Луцке Видео
11:40
Гривня рушится: как сильно изменился курс доллара
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять