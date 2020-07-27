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Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 июля: происки врагов, обман и финансовые потери

Одному из знаков Зодиака завтра не стоит рисковать.

27 июля 2020, 13:09

гороскоп
Ракам придется контролировать свои расходы, говорит гороскоп

Гороскоп на вторник, 28 июля, посоветовал Овнам положиться на интуицию, а Водолеям пообещал значительные перемены в жизни.

Кроме того, Скорпионы могут очень сильно поругаться с окружающими, пишет SuperCook.ru.

Чего завтра ждать водным знакам Зодиака

Гороскоп на 28 июля 2020 года – Скорпион

Вас ожидают жестокие стычки с окружающими. Проявите терпение и выдержку. Но не стоит основываться только на холодном расчете в своих поступках и решениях.

Гороскоп на 28 июля 2020 – Рак

Вам придется контролировать свои расходы. Впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Вероятна помощь и поддержка со стороны покровителей и партнеров. Всплеск эмоций и раздражительность могут вызвать в вас желание нагрубить или обидеть кого-нибудь из окружающих.

Чего ждать 28 июля огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 28 июля 2020 года – Овен

Любые ваши действия могут обернуться против вас. В делах полагайтесь на собственный опыт и интуицию. Не исключено, что кто-то пытается чинить вам препятствия.

Гороскоп на 28 июля 2020 – Стрелец

Хороший день для общения с друзьями, семейных отношений, сексуальных контактов.

Гороскоп на завтра – Лев

Не принимайте никаких кардинальных решений. В любом деле руководствуйтесь политикой кнута и пряника. Проблемы в личных отношениях могут заставить принять жесткое решение.

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Чего ждать завтра воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 28 июля 2020 года – Близнецы

Судьба посылает вам очередное испытание на прочность характера. Сломить негативные тенденции дня поможет трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности.

Гороскоп на 28 июля 2020 – Весы

Если вы собираетесь заключить финансовую сделку, то не теряйте чувство реальности. Вероятны обман или финансовые потери.

Гороскоп на завтра – Водолей

Перемены могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску, поэтому во всех делах обращайтесь к здравому смыслу.

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Чего ждать 28 июля земным знакам Зодиака

Гороскоп на 28 июля 2020 года – Телец

Вечером придется заняться домашними проблемами. Возможен неожиданный конфликт, но он быстро разрешится в вашу пользу.

Гороскоп на 28 июля 2020 – Дева

Вас ждет трансформация отношений с партнерами, козни соперников или тайных недоброжелателей. Советы друзей или вмешательство партнера может завести в тупик.

Гороскоп на завтра – Козерог

Не стоит рисковать. На вашем пути могут появиться препятствия. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами и употреблять спиртные напитки.

Напомним, ранее авторитетный украинский астролог Влад Росс рассказал, по какой причине по всей Украине началась серия различных терактов.

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