Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака: ценный подарок и осуществление мечты

У Стрельцов есть шанс подняться по карьерной лестнице.
В четверг, 28 мая, будет растущая Луна, седьмой лунный день. Завтра стоит проявить сдержанность и контролировать свои эмоции, чтобы избежать необдуманных поступков, о которых потом придется пожалеть. При этом во многих сферах деятельности могут произойти положительные изменения.
Чего ждать в четверг земным знакам Зодиака
Гороскоп на 28 мая 2020 года – Телец
Со всеми проблемами вам придется разбираться самим, поддержки ждать неоткуда. Стоит сосредоточиться, вас ждет успех в самостоятельной работе.
Гороскоп на 28 мая 2020 – Дева
Отношения с любимым человеком могут зайти в тупик. Толко от вас будет зависеть, расстанетесь ли вы или переживете эти трудности вместе.
Гороскоп на завтра – Козерог
Утром вас ждет масса негативных эмоций и впечатлений, причина всему - ваша усталость и перенапряжение. Постарайтесь отдохнуть.
Что четверг принесет воздушным знакам Зодиака
Гороскоп на 28 мая 2020 года – Весы
Благоприятный день. Вы получите ценный подарок. Также есть шанс осуществить давнюю мечту.
Гороскоп на 28 мая 2020 – Водолей
Не обращайте внимание на критические замечания и неуместные шутки. Возможны финансовые потери, проявите экономность в тратах.
Гороскоп на завтра – Близнецы
Ждите приятных сюрпризов от любимого человека. Все ваши разногласия останутся в прошлом, вы найдете путь к примирению.
Что гороскоп на завтра обещает огненным знакам Зодиака
Гороскоп на 28 мая 2020 года – Стрелец
Есть шанс подняться по карьерной лестнице. Но все важные вопросы стоит обсуждать в неформальной обстановке.
Гороскоп на 28 мая 2020 – Овен
Первая половина дня будет спокойной и размеренной, а вечером возможны конфликты и разногласия. Постарайтесь не давать воли своему гневу.
Гороскоп на завтра – Лев
Вас ждут не очень приятные новости. Постарайтесь отреагировать спокойно, иначе рискуете испортить отношения с человеком, от которого зависит ваш будущий успех.
Читайте такжеЛучшая совместимость знаков Зодиака: какие пары самые крепкие
Чего ждать в четверг водным знакам Зодиака
Гороскоп на 28 мая 2020 года – Скорпион
Пока что ваши планы имеют шанс реализоваться в полной мере. Но стоит вам хоть немного расслабиться, вас будут ждать трудности и проблемы. Не сбавляйте обороты на пути к цели.
Гороскоп на 8 мая 2020 – Рыбы
Не подписывайте документы, тщательно в них не разобравшись. Вы рискуете взять на себя лишние обязательства.
Гороскоп на завтра – Рак
Не обращайте внимания на советы окружающих, лучше прислушайтесь к своей интуиции. Кроме того вас ждет серьезное эмоциональное потрясение.
Напомним, ранее астролог Марина Скади дала прогноз, каким знакам зодиака светит премия и повышение в июне 2020.