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Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 июля: от кого удача отвернется, а кто получит выгодное предложение

28 июля 2020, 12:23

Одному из знаков Зодиака грозят интриги недоброжелателей и ссоры.

гороскоп
Жизненная энергия Раков будет бить ключом, говорит гороскоп

Гороскоп на среду, 29 июля, посоветовал Овнам поберечь здоровье, а Водолеям пообещал заманчивые предложения или выгодные заказы.

Кроме того, Рыбы могут встретить свою вторую половину, пишет SuperCook.ru.

Чего завтра ждать водным знакам Зодиака

Гороскоп на 29 июля 2020 года – Скорпион

Не стоит повторять прежних ошибок, и тогда отношения с давними знакомыми могут качественно измениться. Благодаря этому вторая половина дня будет располагать к покою и равновесию.

Гороскоп на 29 июля 2020 – Рак

Жизненная энергия бьет ключом. Вы найдете новых друзей, общение с которыми значительно обогатит ваш внутренний мир.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Не стоит колебаться в принятии даже самых рискованных решений. Женщины- Рыбы смогут обрести любовь.

Чего ждать 29 июля огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 29 июля 2020 года – Овен

Вероятно некоторое ухудшение самочувствия, конфликты с родственниками или детьми. Любое заболевание будет иметь длительный, затяжной характер.

Гороскоп на 29 июля 2020 – Стрелец

Неожиданный спор может накалить обстановку или разрешиться не в вашу пользу. Постарайтесь избавиться от предвзятых взглядов и субъективных оценок.

Гороскоп на завтра – Лев

Удача может отвернуться от вас в любой момент. Выгодное предложение или видимый прогресс в делах окажутся сомнительными.

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Чего ждать завтра воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 29 июля 2020 года – Близнецы

Уделите внимание партнеру - ему не хватает вашей нежности. Вечером возможны легкая депрессия, резкие смены настроения или нервный стресс.

Гороскоп на 29 июля 2020 – Весы

Во второй половине дня вероятно неприятное известие, которое заставит вас изменить намеченные планы.

Гороскоп на завтра – Водолей

Возможны интересные встречи, обмен опытом, заманчивые предложения или выгодные заказы. Смело беритесь за любую работу, так как везде вы сможете добиться успехов.

Чего ждать 29 июля земным знакам Зодиака

Гороскоп на 29 июля 2020 года – Телец

Вас ждет неприятный день. Вероятны интриги недоброжелателей, ссоры, нежелательные встречи. Внезапные и непредвиденные расходы ударят по семейному бюджету.

Гороскоп на 29 июля 2020 – Дева

Жизненная энергия, интуиция, сексуальный потенциал снижаются. Проявляйте сдержанность — вероятный конфликт разрешится не в вашу пользу.

Гороскоп на завтра – Козерог

Проблемы в личной жизни заставят принять жесткое решение или заставят предпринять решительным действиям. Звезды предупреждают об обострении хронических заболеваний.

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Напомним, ранее авторитетный украинский астролог Влад Росс рассказал, по какой причине по всей Украине началась серия различных терактов.

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